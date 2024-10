Codici: nuove funzionalità e mappa aggiornata per Cabine Primarie e Cer

Importante novità per quanto riguarda le Comunità Energetiche Rinnovabili. Il Gse ha aggiornato la Mappa Interattiva delle Cabine Primarie presenti sul territorio nazionale con nuove funzionalità. La cabina primaria svolge un ruolo fondamentale, in quanto trasforma l’energia elettrica in ingresso da alta tensione in media tensione. È bene ricordare che i componenti delle Cer devono essere allacciati allo stesso impianto. Ora, come annunciato dal Gestore Servizi Energetici, sarà possibile ricercare l’area convenzionale di riferimento non solo tramite l’indirizzo o le coordinate geografiche, ma anche con il punto di connessione alla rete (codice POD) o il codice identificativo dell’area.L’aggiornamento delle aree è stato effettuato sulla base delle nuove informazioni fornite dai Gestori di Rete. Il Gse spiega che sono stati ridefiniti i perimetri delle aree che si estendevano su più di una zona di mercato, in quanto la condivisione di energia deve avvenire in una stessa zona di mercato.È possibile consultare la mappa per osservare le aree che hanno subito delle modifiche: quelle ridotte sono contrassegnate in verde scuro, mentre quelle ampliate in verde chiaro. Queste aree rimarranno evidenziate per un mese. Le regioni interessate dalle modifiche sono Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.Sul sito del Gse, nella sezione Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile > Documenti è possibile consultare l’elenco delle aree che hanno subito modifiche nella sezione.L’associazione Codici è a disposizione con i propri esperti per fornire chiarimenti e supporto sia sulla costituzione che sul funzionamento delle Cer. Per informazioni è possibile telefonare al numero 065571996 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Correlati