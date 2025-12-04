Codici: novità su FWU Life e insinuazione al passivo, prosegue l’assistenza per i risparmiatori

Aggiornamento sulla procedura di liquidazione dell’impresa lussemburghese.

L’invio ai creditori privilegiati dei moduli di insinuazione al passivo precompilati e delle note informative, ad eccezione di alcuni casi particolari, è stato completato. Questo l’ultimo aggiornamento relativo al caso FWU Life, la compagnia assicurativa lussemburghese diventata famosa per il crac dei mesi scorsi e ora in liquidazione.

La notizia è stata pubblicata sul sito della procedura di liquidazione https://fwulifelux.com/ ed è stata rilanciata da Ivass. Sono circa 100mila i risparmiatori italiani coinvolti in questa vicenda, che l’associazione Codici sta seguendo fornendo assistenza ai titolari di polizze FWU Life affinché rientrino in possesso delle somme investite. Tornando all’ultimo aggiornamento, viene precisato che la dichiarazione di credito andrà sottoscritta e restituita entro e non oltre il 31 gennaio 2028, a pena di decadenza. Nell’eventualità di mancata ricezione del modulo di richiesta di insinuazione al passivo e della nota informativa, i creditori sono invitati a contattare la liquidazione (info.it@fwulifelux.com) oppure a richiederne l’invio tramite il Portale Clienti (https://cp.fwulifelux.com/welcome), divenuto operativo. Le istruzioni per la corretta registrazione, l’accesso e l’utilizzo sono disponibili nella home page del sito della liquidazione https://fwulifelux.com/.

“Queste operazioni possono risultare complesse e difficili per alcuni risparmiatori e come associazione ci siamo attivati per fornire un supporto anche su questi aspetti”, dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici.

La procedura di liquidazione invita a prendere visione delle FAQ (https://fwulifelux.com/assets/pdf/faq_it.pdf) aggiornate con nuove e più dettagliate informazioni sul processo di liquidazione. Per eventuali chiarimenti, la liquidazione ha messo a disposizione una linea telefonica multilingue al numero 00352 26 26 11 11, cui rispondono anche in italiano con lo scopo di fornire informazioni chiare e univoche.

I clienti FWU Life possono rivolgersi all’associazione Codici per richiedere assistenza telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.