Codici: niente fiordi per Costa Favolosa, crocieristi chiedono il rimborso

Azione legale e diffida alla compagnia per tutelare i viaggiatori

Due tappe saltate e addio paesaggi mozzafiato. È quanto successo ai passeggeri della crociera “Islanda e Scozia” a bordo della nave Costa Favolosa, salpata da Amburgo il 29 maggio e rientrata nel porto tedesco il 10 giugno. Una vacanza che ha disatteso le aspettative dei viaggiatori, che hanno dovuto rinunciare al motivo principale per cui avevano scelto il pacchetto turistico. La mancata visita dei fiordi, unita ad altri problemi, ha fatto scattare l’azione legale da parte dell’associazione Codici, che si è attivata per tutelare i crocieristi.

“Il pacchetto turistico – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ha registrato una modifica peggiorativa. La crociera si è rivelata inferiore, per qualità e costi, rispetto a quella prenotata e per questo motivo riteniamo che la compagnia debba riconoscere un rimborso ed un risarcimento ai viaggiatori. Abbiamo predisposto una diffida nei confronti di Costa Crociere e stiamo partendo con l’azione legale. Siamo pronti a batterci anche questa volta per tutelare i diritti dei passeggeri, troppo spesso trattati come optional dalle società di navigazione”.

“I cambiamenti subiti dalla crociera sono importanti – afferma Marco Malandrucco, avvocato di Codici –. Secondo quanto riferitoci dai passeggeri, sono state soppresse le tappe di Isafjord del 3 giugno e di Grundafjord del 4 giugno, con la relativa visita ai fiordi islandesi. Al loro posto c’è stata un’ulteriore notte di permanenza ad Akurey, con la nave che poi ha proseguito la rotta direttamente verso Reykjavik, raggiunta con 14 ore di ritardo. Inoltre, a causa di problemi di natura burocratica con le autorità locali, i tempi di effettiva permanenza e visita a Kirkwall, l’ultima tappa della crociera programmata per l’8 giugno, avrebbero subito una riduzione importante”.

I viaggiatori che hanno preso parte alla crociera “Islanda e Scozia” con Costa Favolosa, con partenza il 29 maggio da Amburgo e rientro nel porto tedesco il 10 giugno, possono contattare l’associazione Codici per partecipare all’azione legale volta all’ottenimento di un rimborso e di un risarcimento per le modifiche peggiorative subite dal pacchetto turistico. Per informazioni telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.