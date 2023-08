Codici: nessuna garanzia per i risparmiatori, pronti ad azioni legali su Eurovita

Mentre si rincorrono le notizie sulla newco chiamata a subentrare ad Eurovita, poco o nulla si sa del destino dei clienti. Una situazione che preoccupa, considerando i numeri del caso che ha scosso il mondo assicurativo. L’attenzione dell’associazione Codici resta massima per tutelare i risparmiatori e non si escludono azioni legali.

“Passano i mesi, ma ancora non arrivano garanzie per i risparmiatori – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Un fatto grave, considerando la portata della vicenda: oltre 350mila clienti per circa 400mila polizze. Si parla della newco, di chi la guiderà e di chi farà parte del board, ma sui risparmiatori poco o nulla. I punti interrogativi sono tanti e più passa il tempo e più crescono i timori. Bisogna dare una risposta a chi attende di sapere cosa ne sarà dei propri risparmi. Ci riferiamo, ad esempio, ai tempi ed alle modalità del trasferimento dei portafogli da Eurovita alla newco, sia per quanto riguarda il trattamento delle singole posizioni che le comunicazioni con i clienti. Non sono dettagli, ma aspetti da chiarire con urgenza, il tutto tenendo conto del blocco dei riscatti fissato al 31 ottobre. Non vorremmo che la costituzione della nuova società facesse passare in secondo piano la questione principale, ovvero la tutela dei risparmiatori. La crisi di Eurovita non deve essere pagata dai clienti. Per questo torniamo a chiedere garanzie per loro. Sulla newco e dalla newco servono chiarezza e trasparenza. La strada intrapresa ci preoccupa. Siamo pronti ad avviare azioni legali per tutelare i risparmiatori”.

L’associazione Codici sta seguendo con i propri legali ed esperti la vicenda Eurovita. Chi ha sottoscritto una polizza può richiedere chiarimenti ed assistenza al numero 065571996 oppure all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA