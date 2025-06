Codici: Nessun incontro con Enel Energia, fiducia e trasparenza compromesse

Nessun incontro con Enel Energia,fiducia e trasparenza compromesse.

Le associazioni dei consumatori impegnate nella class action criticano il comportamento della società.

Le associazioni Adusbef, Assoutenti, Codici, Confconsumatori e Centro Tutela Consumatori Utenti esprimono, con rammarico, l’impossibilità a prendere parte all’incontro proposto da Enel Energia per il prossimo mese. Come si ricorderà, nei confronti della società è stata avviata una class action per la nota questione della modifica dei contratti e dell’aumento spropositato delle bollette luce e gas tra luglio 2023 ed aprile 2024.

“Questa decisione – spiegano i rappresentanti di Adusbef, Assoutenti, Codici, Confconsumatori e Ctcu – non deriva da un venir meno dell’interesse al confronto con il mondo imprenditoriale, bensì da oggettive difficoltà nei rapporti istituzionali con l’azienda, in ragione di fatti recenti che hanno compromesso la fiducia e la trasparenza nei rapporti con noi. Pur a fronte del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha formalmente riconosciuto e accolto gli impegni assunti da Enel per il superamento delle criticità indicate e contenute nell’azione di classe, l’azienda ha avviato interlocuzioni separate e parallele con alcune sigle associative, in violazione dei principi di parità e correttezza relazionale, ha sottoscritto accordi separati escludendo inspiegabilmente le nostre associazioni, ha pregiudizialmente disatteso le istanze conciliative che abbiamo proposto. Tali circostanze, purtroppo, impediscono oggi un confronto sereno e paritario, condizione imprescindibile per la partecipazione a tavoli comuni tra stakeholder e imprese. Ad ogni modo, rimaniamo disponibili a valutare future occasioni di incontro, qualora si ristabiliscano condizioni relazionali fondate su correttezza, rispetto dei ruoli e rappresentatività unitaria del movimento consumerista”.