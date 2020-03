Codici: nelle carceri una protesta strumentale

L’emergenza Coronavirus sta provocando anche delle situazioni di grande caos e forte tensione sociale. È il caso della protesta divampata nelle ultime ore in diverse carceri italiane, su cui l’associazione Codici prende una posizione netta.“Siamo di fronte – afferma l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ad una protesta strumentale, organizzata ad arte. Il Coronavirus non c’entra nulla. La società civile non deve lasciarsi ingannare. La verità è che c’è chi sta cercando di sfruttare l’emergenza per chiedere di rimettere in libertà persone che invece devono scontare una pena”.

comunicato stampa