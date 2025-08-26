Codici: nave in avaria al largo di Ponza, possibile richiesta di risarcimento

L’associazione sta monitoriamo la vicenda della Msc World Europa con a bordo oltre 8mila persone

L’associazione Codici sta seguendo con la massima attenzione quanto accaduto questa mattina alla Msc World Europa. La nave da crociera ha subito un’avaria a circa 8 miglia nautiche al largo dell’isola di Ponza, durante la navigazione da Genova a Napoli, con a bordo oltre 8.500 persone tra passeggeri ed equipaggio.

Secondo quanto comunicato dalla Guardia Costiera, l’avaria, di natura elettrica ai motori, si è verificata alle ore 7,25. Al momento la situazione a bordo risulta tranquilla, i servizi essenziali per i passeggeri sono garantiti dai generatori e le condizioni meteomarine sono favorevoli. Due rimorchiatori sono stati inviati per assistere l’unità e condurla in sicurezza al porto di Napoli.

“Pur nella rassicurazione circa l’assenza di rischi immediati – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, si tratta di un episodio che desta preoccupazione e che non può non avere ripercussioni sui passeggeri coinvolti. Stiamo pertanto monitorando l’evolversi della situazione, raccogliendo le prime segnalazioni e valutando le possibili iniziative a tutela dei viaggiatori, inclusa la predisposizione di richieste risarcitorie per eventuali disagi subiti”.