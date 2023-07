Codici: multa per hwonline.it dall’Antitrust, invitiamo i consumatori a segnalare problemi con gli ordini

Era l’ottobre del 2022 quando l’Antitrust chiudeva il procedimento avviato nei confronti della E-Commerce Specialist Srl accertando una serie di pratiche commerciali scorrette. Nello specifico alla società veniva contestata la diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche ed i tempi di consegna dei prodotti venduti attraverso il sito hwonline.it, l’adozione di modalità scorrette del processo di vendita online e nella ritardata/mancata consegna dei prodotti venduti online, nell’omessa o inadeguata fornitura del servizio di assistenza post-vendita e nell’ostacolo all’esercizio dei diritti di recesso e rimborso dei consumatori. Diverse le segnalazioni raccolte dall’associazione Codici, che ora registra la sanzione di 360mila inflitta dall’Autorità, mentre il portale web è ancora online e riporta in home page una serie di offerte contraddistinte dall’etichetta “saldi 2023”.

“Nonostante l’intervento dell’Antitrust – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, la società ha reiterato le condotte accertate come illecite. Si tratta della diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche delle offerte commerciali, con riferimento alla disponibilità ed ai tempi di consegna di prodotti, nonché alla gestione con modalità scorrette del processo di acquisto online. Dalle verifiche dell’Autorità risulta che il sito hwonline.it non ha adottato le misure ritenute necessarie per informare il consumatore su condizioni di vendita e tempi di effettiva consegna dei prodotti. Non viene, inoltre, indicata l’effettiva presenza in magazzino dei prodotti, con la necessità di controllarne la disponibilità presso i fornitori. Non solo. Nessuna indicazione certa sui tempi di consegna e poi il blocco immediato del plafond al momento dell’ordine online e prima del perfezionamento del contratto. Questo il quadro della situazione che ha portato l’Antitrust a multare la società. Purtroppo, dobbiamo dire che non è un caso isolato. Sono frequenti le segnalazioni di consumatori alle prese con prodotti che non vengono consegnati, rimborsi o risarcimenti negati, risposte vaghe o totale silenzio dal servizio assistenza dei portali di e-commerce. Continueremo a monitorare la situazione per tutelare i consumatori, esposti ad insidie che si nascondono dietro offerte all’apparenza vantaggiosissime, ma che nascondono dei rischi, come quello di non ricevere la merce scelta e pagata”.

In caso di problemi con gli acquisti online è possibile rivolgersi all’associazione Codici telefonando allo 065571996 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.