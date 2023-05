Codici: massima attenzione sugli impegni di Enel e Sen per la prescrizione biennale

C’era anche Codici tra le associazioni impegnate nel procedimento avviato dall’Antitrust nei confronti di Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale per il comportamento tenuto dalle due società sulla disciplina della prescrizione biennale con specifico riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2020 recanti importi prescrittibili per consumi pluriennali, i cosiddetti maxi-conguagli.

“L’Autorità ha deciso di non sanzionare Enel e Sen – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ma di rendere obbligatori gli impegni che hanno assunto. Alla luce di questo verdetto, vigileremo sul rispetto di questi impegni per tutelare i consumatori. Tra rincari, fatturazioni e proposte commerciali poco chiare, purtroppo quello dell’energia continua ad essere un settore pieno di insidie per gli utenti e la situazione con i rincari è peggiorata”.

Le verifiche condotte dall’Autorità hanno preso le mosse dai casi segnalati riguardanti il rigetto delle istanze di prescrizione biennale relative a fatture emesse a seguito di operazioni di ricalcolo o revisione dei consumi. Il procedimento si è concluso, come detto, con la disposizione da parte dell’Antitrust alle due società di rendere obbligatori gli impegni. Si tratta nello specifico di: contatto telefonico di caring per tutti i clienti che hanno presentato un’istanza di prescrizione; invio prospetto contabile personalizzato della posizione del cliente nel caso di fatture di rettifica; revisione format risposte a istanze e reclami ed attività formative per operatori addetti alla gestione degli stessi; revisione e adeguata informativa al cliente per le istanze di prescrizione respinte relative a fatture interessate da rettifiche di fatturazione. Enel si è anche impegnata ad una revisione e adeguata informativa al cliente per le istanze e reclami non accolti relative alla casistica di malfunzionamento del contatore rilevato dal distributore.

Gli Sportelli dell’associazione Codici sono a disposizione dei consumatori per raccogliere segnalazioni per quanto riguarda non solo la questione della prescrizione biennale, ma più in generale eventuali irregolarità o criticità nelle bollette, tra costi sospetti, forniture attivate senza consenso e modifiche contrattuali non illustrate in maniera adeguata. Per chiarimenti ed assistenza è possibile telefonare al numero 065571996 o scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

