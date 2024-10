Codici: lotta al falso, economia legale e Made in Italy protagonisti nella nuova Settimana Anticontraffazione

Torna l’ormai consueto appuntamento con la Settimana Anticontraffazione. Giunta alla nona edizione, l’importante iniziativa promossa dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mimit si svolgerà dal 21 al 25 ottobre. Presente anche l’associazione Codici, che parteciperà alla sessione sulle azioni di contrasto alla contraffazione e l’applicazione della Legge Made in Italy.

Anche quest’anno l’obiettivo della Settimana Anticontraffazione è porre all’attenzione di un vasto pubblico le gravi implicazioni del fenomeno contraffattivo e le conseguenze dannose sull’economia, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori. In programma incontri ed approfondimenti che vedranno la partecipazione di esponenti delle istituzioni, esperti di settore nazionali e internazionali, associazioni di imprese, forze dell’ordine, rappresentanti di agenzie di enforcement e piattaforme e-commerce. Saranno un’importante occasione per condividere strategie e strumenti per diffondere una cultura della legalità, difendere il valore dei prodotti originali, tutelare e valorizzare il Made in Italy, promuovere abitudini di acquisto consapevoli e responsabili e, più in generale, sostenere l’economia legale.

La Settimana Anticontraffazione si aprirà con la riunione plenaria del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (Cnalcis), l’organismo interministeriale presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con il coordinamento dei lavori da parte del Viceministro Valentino Valentini, a cui partecipano amministrazioni nazionali, forze dell’ordine, associazioni di imprese e consumatori per condividere e indirizzare la politica nazionale anticontraffazione.

In calendario ci sono anche appuntamenti dedicati al confronto e alla condivisione di alcune tematiche e specifici aspetti del mercato del falso. Tra queste figurano le azioni delle autorità di enforcement e le attività investigative per reprimere il fenomeno online e offline, l’applicazione delle norme anticontraffazione della Legge Made in Italy, l’impatto del fenomeno sul sistema produttivo e la condivisione di proposte per contrastarlo, le soluzioni tecnologiche adottate dalle principali piattaforme e-commerce come rimedio alla violazione dei diritti di Proprietà Industriale nel mercato online.

I giovani, invece, saranno i protagonisti dell’evento di chiusura della Settimana Anticontraffazione. Sono loro, infatti, il target privilegiato della quarta edizione della “Giornata della Lotta alla contraffazione per gli studenti”, organizzata a L’Aquila in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Guardia di Finanza.

Per favorire la più ampia partecipazione del pubblico, anche quest’anno i lavori si svolgeranno in modalità mista ovvero in presenza e in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

COMUNICATO STAMPA