Codici: l’Educazione Finanziaria si sposta a novembre

Cambio di programma per il Mese dell’Educazione Finanziaria. L’iniziativa promossa dal Comitato Edufin, giunta alla settima edizione e diventata l’appuntamento italiano più importante in questo settore, si sposta da ottobre a novembre. Una modifica che non intacca la sostanza di una manifestazione che rappresenta un’occasione preziosa ed utile per promuovere, attraverso eventi ed iniziative in tutta Italia, lo sviluppo delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali, e per richiamare l’attenzione su quanto sia importante acquisirle ad ogni età.

Lo slogan per l’edizione 2024 è “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”. Si tratta di un invito a dedicare tempo alla formazione sui temi della finanza personale, non solo per prendere decisioni più consapevoli, ma anche per far fronte ad eventuali imprevisti futuri.

Oltre al passaggio a novembre, altra novità di quest’anno è l’istituzione della Giornata della Legalità Finanziaria, promossa dal Comitato Edufin e dalla Guardia di Finanza, patrocinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e rivolta soprattutto agli studenti. Confermate, invece, la Settimana dell’Educazione Previdenziale e la Giornata dell’Educazione Assicurativa, mentre sono stati riprogrammati per novembre gli eventi previsti ad ottobre, come quelli collegati alla World Investor Week 2024 promossa dalla International Organization of Securities Commissions. Come sempre, ad arricchire un calendario ricco ed interessante ci saranno seminari, webinar, laboratori didattici e giochi, sia in presenza che online.

COMUNICATO STAMPA