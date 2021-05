Codici: indebitamento e problemi con banche e finanziarie, assistenza speciale per cittadini e aziende in difficoltà

Emergenza sanitaria e non solo. La pandemia ha inferto un colpo durissimo ad un’economia già traballante, mettendo in ginocchio tantissimi italiani. Da mesi tra le richieste di assistenza che arrivano agli Sportelli dell’associazione Codici, molte riguardano casi di indebitamento e di rapporti difficili con banche e finanziarie.

“La situazione è drammatica – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, tantissimi cittadini non sono in grado di sostenere le scadenze, c’è chi non riesce a far fronte agli impegni pregressi e chi si ritrova oggetto di azioni di pignoramento o ipoteche giudiziali. Ci sono poi problemi a livello di prestiti personali e cessioni del quinto, mutui ipotecari e decreti ingiuntivi, finanziamenti e derivati. E tutto questo, in diversi casi, porta alla segnalazione nelle banche dati riservate ai debitori. Sono casi limite meno rari di quanto si possa immaginare – sottolinea Giacomelli – e che necessitano della massima attenzione, perché il passo successivo è il sovraindebitamento, che spesso è l’anticamera dell’usura. Alla luce di un quadro così grave e delle segnalazioni che riceviamo, abbiamo deciso di potenziare il servizio di assistenza ai cittadini ed alle aziende che si trovano in una condizione di indebitamento e che hanno problemi a rapportarsi con banche e finanziarie. In questi casi è importante non abbattersi e non arrendersi, perché gli strumenti per trovare una soluzione ai debiti ci sono, è possibile ottenerne l’annullamento o la riduzione, rateizzarli o posticiparli. Per farlo, per studiare documenti non sempre di facile comprensione può risultare utile l’assistenza di un esperto e, in determinati casi, di un avvocato. Siamo pronti a metterli a disposizione dei privati e delle aziende in difficoltà, che possono rivolgersi alla nostra associazione per avere chiarimenti, per trovare una soluzione ad una condizione di indebitamento”.

Gli Sportelli di Codici sono a disposizione di privati ed aziende che si trovano in una situazione di indebitamento ed in difficoltà, ad esempio, con prestiti personali e cessioni del quinto, con conti correnti, mutui ipotecari e derivati. È possibile richiedere l’assistenza degli esperti dell’associazione telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo email segreteria.sportello@codici.org.

