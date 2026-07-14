Codici: incontro positivo in Municipio sulla nuova viabilità a Bravetta

Si apre il dialogo con le istituzioni, passo avanti importante per fare chiarezza sulle criticità del progetto.

Nella giornata di ieri, lunedì 13 luglio, si è tenuto un incontro presso il Municipio XII di Roma in merito alla realizzazione del nuovo complesso di palazzine nel quartiere Bravetta a Roma. Un progetto oggetto della protesta di un gruppo numeroso di cittadini, affiancati dall’associazione Codici nella ricerca di chiarimenti e di interventi per risolvere le criticità emerse finora. In quest’ottica, la riunione con il Presidente del Municipio, Elio Tomassetti, e con l’Assessore a Bilancio, Politiche dell’emergenza abitativa, Rapporti con Ater di Roma, Politiche del Verde, Politiche della Mobilità, della Viabilità e dei Trasporti, Mauro Marcheggiani, ha segnato un passaggio importante.

“Prima di tutto ci preme ringraziare il Municipio XII per la disponibilità – dichiara Francesco Rossolini, Responsabile Relazioni Istituzionali di Codici, presente alla riunione in rappresentanza dell’associazione dei consumatori – ed anche per la rapidità con cui è stato fissato questo incontro, considerando che è di pochi giorni fa il nostro intervento pubblico a sostegno dei residenti. L’esito della riunione può essere considerato al momento soddisfacente, perché abbiamo registrato attenzione da parte del Presidente Tomassetti e dell’Assessore Marcheggiani alle istanze dei cittadini. La realizzazione del nuovo complesso di palazzine sta provocando pesanti disagi in termini di viabilità e sicurezza. L’interessamento del Municipio e il suo impegno a verificare la situazione, gestita dal Comune di Roma, per tutelare i cittadini rappresentano senz’altro un fatto positivo, così come la consapevolezza dei disagi e dei rischi che tale progetto comporta per la viabilità e per la zona interessata. Continueremo a vigilare sul progetto e sul suo impatto sul quartiere, dando voce ai residenti di Bravetta, che meritano attenzione”.

“Ci uniamo ai ringraziamenti al Presidente del Municipio XII per averci ricevuto e per la disponibilità dimostrata all’ascolto e alla volontà di risolvere le criticità riscontrate – afferma Lara Bonanno, una delle residenti di Bravetta presenti all’incontro –. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto poiché pone la problematica sollevata all’attenzione del Municipio XII in modo attivo e costruttivo. Pur rendendoci conto delle responsabilità legate ad organi diversi dal Municipio stesso e di cui esso non può rispondere, confidiamo in un’attiva partecipazione e risolutiva attuazione anche in virtù del fatto che noi cittadini abbiamo fin da subito impostato la nostra protesta in maniera propositiva, con proposte concrete per migliorare la viabilità e renderla fruibile eliminando i disagi e le difficoltà riscontrate. Tali proposte sono state prese in considerazione dal Presidente Tomassetti e dall’Assessore Marcheggiani. Confidiamo nella professionalità e correttezza dimostrata dalle istituzioni”.

Intanto prosegue la raccolta firme per la petizione promossa da Codici insieme ai residenti di Bravetta per chiedere all’amministrazione capitolina una verifica approfondita degli effetti delle modifiche introdotte, la valutazione di possibili correttivi e l’adozione di misure concrete per garantire sicurezza, accessibilità e una gestione equilibrata della viabilità. Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi a Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.