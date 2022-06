Codici: in aumento le denunce per malasanità, dalla parte dei pazienti per chiedere giustizia

Tanti dubbi, una sola certezza: la presenza di Codici al fianco delle vittime e dei loro parenti. Dopo un periodo di calma apparente, dovuto al fatto che l’attenzione generale era rivolta al Covid, la malasanità è tornata d’attualità.

“La nostra associazione è impegnata da anni nella lotta alla malasanità – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, una lotta non semplice, perché a volte capita di trovarsi di fronte un muro di gomma, ma sicuramente doverosa e necessaria. Solo nelle ultime settimane ci siamo occupati di diversi casi, che hanno un filo conduttore: la pessima assistenza sanitaria al paziente. Parliamo di ritardi nei soccorsi, di attese lunghissime per una visita, anche una volta che il paziente è giunto in ospedale, di dimissioni a cui fa seguito un peggioramento delle condizioni. Situazioni poco chiare, vicende piene di ombre su cui interveniamo affinché venga fatta luce. Non è possibile dire con certezza che si tratti di malasanità, di sicuro bisogna fare chiarezza e questa è la ragione degli esposti che presentiamo alle Procure, un modo anche per dare voce ai parenti delle vittime, che giustamente vogliono sapere se è stato fatto tutto il possibile per salvare il proprio caro. Domande strazianti, che meritano risposte”.

È possibile segnalare casi di malasanità all’associazione Codici, pronta a fornire assistenza legale per fare chiarezza e chiedere giustizia, telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA