Codici: in aula per difendere i viaggiatori coinvolti nel deragliamento del treno nella galleria Serenissima a Roma

Colpi di freno, fumo in carrozza e poi la luce che salta e l’aria condizionata che smette di funzionare. È uno dei racconti dei viaggiatori che si trovavano sul Frecciarossa 9311 diretto da Torino Porta Nuova a Napoli Centrale, deragliato la mattina del 3 giugno 2022 nei pressi della galleria Serenissima a Roma. Il prossimo 19 aprile, presso il Tribunale di Roma, è in programma l’udienza preliminare in merito alla richiesta di rinvio a giudizio del PM nei confronti dei sei imputati e l’associazione Codici sarà in aula per costituirsi come parte civile e difendere i viaggiatori.

“Il racconto di chi era a bordo di quel treno è drammatico – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e descrive la paura provata in seguito ad un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Rimasti al buio per minuti, i passeggeri sono stati aiutati a scendere dalle carrozze dai vigili del fuoco, che li hanno accompagnati poi nel percorso di uscita dalla galleria, oltre un chilometro a piedi per tornare all’aria aperta. È facile immaginare lo stato d’animo dei viaggiatori, soprattutto di fronte al fumo in carrozza, che ha fatto temere il peggio. A tutto questo bisogna aggiungere un aspetto che può sembrare secondario rispetto al pericolo che hanno corso i passeggeri, ma che deve essere tenuto comunque in considerazione. Ci riferiamo ai disagi causati dal deragliamento. L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti sulla circolazione ferroviaria. La linea dell’alta velocità tra Roma e Napoli è tornata alla normalità soltanto alcuni giorni dopo il disastro ferroviario e questo fa capire l’entità del danno, la gravità della situazione. Saremo in aula per dare voce ai viaggiatori e ci aspettiamo che vengano chiariti i lavori di manutenzione della linea, finiti sotto accusa”.

L’associazione Codici è pronta ad assistere legalmente i viaggiatori che si trovavano sul treno Frecciarossa 9311 deragliato il 3 giugno 2022 nei pressi della galleria Serenissima a Roma. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero 065571996 oppure scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA