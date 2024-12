Codici in aiuto dei consumatori per i problemi con gli acquisti su Farmasave.it

Consegna ed assistenza post-vendita a dir poco difficoltose. È quanto segnalato da diversi consumatori che hanno effettuato un acquisto su Farmasave.it, diventato così oggetto di un’istruttoria avviata dall’Antitrust per possibili pratiche commerciali scorrette. Il sito web vende parafarmaci e farmaci da banco, ed avrebbe pubblicato, secondo l’Autorità, informazioni che sembrerebbero non veritiere e fuorvianti in merito all’immediata disponibilità dei prodotti ed ai tempi di consegna o spedizione.

“I nostri Sportelli sono pronti a ricevere segnalazioni anche per questo nuovo caso che riguarda il settore dell’e-commerce – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e che, purtroppo, ormai non è più una novità. Sono sempre più frequenti le proteste legate a problemi con l’acquisto di prodotti sul web. C’è chi aspetta più del previsto la consegna dell’ordine, chi non lo riceve proprio e chi, ancora, si vede recapitare un prodotto diverso rispetto a quello scelto. E qui si apre un altro capitolo, quello dell’assistenza. A volte capita che esercitare il diritto di ripensamento o di recesso diventi impossibile. Vedremo se questo è il caso. Intanto siamo pronti a fornire supporto per i consumatori che hanno avuto problemi con gli acquisti su Farmasave.it”.

Stando all’Antitrust, molti consumatori hanno segnalato problemi con la consegna dei prodotti ordinati, avvenuta in ritardo, mancata oppure risultata errata o incompleta. In alcuni casi i prodotti avrebbero anche subito dei danni durante il trasporto. Ci sarebbero poi delle carenze per quanto riguarda il servizio di assistenza clienti. Lacune che avrebbero reso difficile se non impossibile esercitare il diritto di ripensamento o di recesso. Un percorso ad ostacoli anche per quanto riguarda la sostituzione dei prodotti o il rimborso, anche a fronte della mancata consegna. Sono tutti aspetti che l’Autorità verificherà nell’istruttoria che ha avviato. Intanto i consumatori che hanno avuto problemi con l’ordine effettuato su Farmasave.it possono richiedere assistenza legale all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

comunicato stampa