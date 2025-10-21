Codici: il Tribunale conferma il risarcimento per un automobilista vittima del distributore Top Fuel di Ardea

Oltre 4mila euro di danni per la vettura dopo il rifornimento.

Il Giudice di Pace condanna, il Tribunale di Genova conferma. È quanto accaduto per il caso della stazione di servizio Top Fuel sulla Pontina nei pressi di Ardea (Roma), dove nella primavera 2023 diversi automobilisti registrarono danni al motore dopo aver effettuato il rifornimento. Sotto accusa depositi e cisterne di rifornimento, dove si sarebbero sviluppati microrganismi o microalghe che avrebbero contaminato il carburante. L’associazione Codici ha ottenuto per uno di questi automobilisti il rimborso ed il risarcimento.

“Il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società proprietaria della stazione di servizio – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e, quindi, la vittoria è stata confermata. Il giudice ha riconosciuto che abbiamo fornito prova adeguata sia del nesso tra guasto e rifornimento sia della quantificazione dei danni riportati dalla macchina. È successo tutto nell’arco di una giornata. La mattina il nostro assistito ha fatto rifornimento al distributore Top Fuel ed è arrivato senza problemi presso la propria abitazione a Chiavari. Il giorno seguente l’auto non si è messa in moto. È stato necessario l’intervento del carro attrezzi per trasportare la vettura in officina, dove sono stati riscontrati danni alle componenti meccaniche, a causa dell’immissione di carburante non conforme, risultato torbido e denso. Il danno ha riguardato iniettori, pompa di iniezione e filtro gasolio. Il tutto per una riparazione da oltre 4mila euro. Come se non bastasse, il nostro assistito per quasi un mese è stato costretto ad utilizzare un’auto a noleggio, pagando oltre 800 euro. Il Giudice di Pace aveva disposto il risarcimento ed il rimborso, la società ha fatto ricorso, ma il Tribunale ci ha dato ragione in appello. Possiamo così archiviare positivamente questa vicenda, che resta aperta per chi volesse ancora intervenire”.

Gli automobilisti che hanno riportato danni alla vettura dopo aver effettuato rifornimento presso il distributore Top Fuel sulla Pontina nei pressi di Ardea (Roma) nella primavera 2023 possono rivolgersi ancora all’associazione Codici per richiedere assistenza per il rimborso ed il risarcimento. Per informazioni telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.