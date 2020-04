Codici: il ticket per la spesa è una corsa a ostacoli. Stiamo assistendo i cittadini, ma le istituzioni devono agevolare l’iter

La giunga della burocrazia sopravvive anche all’emergenza Coronavirus. Lo dimostra quanto sta avvenendo con i ticket per la spesa, con Roma che si distingue ancora una volta rasentando l’assurdo.

“Il cittadino – afferma l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – deve scaricare il modulo dal sito internet del Campidoglio, stamparlo, compilarlo a penna, firmarlo e quindi scannerizzarlo oppure fotografarlo per inviarlo infine al Municipio di appartenenza. Poi bisogna aspettare e sperare che i buoni arrivino in tempo. Ancora una volta, purtroppo, non si tiene conto minimamente del momento. Si richiede l’uso del computer ad una popolazione composta soprattutto da anziani, la maggioranza dei quali non ha dimestichezza con il pc. Di conseguenza sarà necessario l’aiuto di un figlio o di un nipote, il che significa uscire di casa, tutto il contrario dell’invito a ridurre al minimo gli spostamenti. Ci sembra l’ennesima corsa ad ostacoli e contro il tempo. Chiediamo alle istituzioni, in questo caso il Comune di Roma ben sapendo però che anche altre realtà sono in condizioni simili, di adottare misure che tengano conto delle difficoltà del momento. Per quanto ci riguarda, ci siamo attivati per fornire assistenza con i nostri esperti, già al lavoro per rispondere alle richieste di chiarimento su come compilare le domande”.

