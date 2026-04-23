Codici: il diritto alla salute sta diventando un miraggio

Liste d’attesa, ospedali al collasso e pronto soccorso in tilt sono i punti critici di una sanità in emergenza.

Liste d’attesa interminabili, reparti ospedalieri con organici ridotti all’osso, Pronto Soccorso sovraffollati dove i pazienti attendono su barelle per ore. È la fotografia della sanità in diverse città del Lazio. Una situazione che l’associazione Codici denuncia da tempo ed a cui ha dedicato, con la delegazione Lazio, un convegno che si terrà il 27 aprile a Fiuggi dal titolo “Il diritto alla salute e la crisi del rapporto con il cittadino”.

“I pazienti più fragili e quelli con redditi bassi sono i più penalizzati – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, non possono permettersi il privato e non riescono ad accedere al pubblico nei tempi necessari. Aspettare lunghi, interminabili mesi per una visita cardiologica non è un disguido burocratico: è la negazione del diritto alla salute. Questa è una disuguaglianza di cura inaccettabile”.

“Molti Pronto Soccorso degli ospedali laziali sono teatro di situazioni di grave difficoltà – dichiara Massimiliano Astarita, Componente della Segreteria di Codici Lazio –. Parliamo di sovraffollamento cronico, di pazienti su barelle in attesa per ore, di Codici Gialli e Verdi che aspettano tempi incompatibili con qualsiasi standard di qualità. Il fenomeno del boarding, cioè la permanenza in Pronto Soccorso di pazienti in attesa di un posto letto in reparto dopo la decisione di ricovero, contribuisce in modo determinante al collasso funzionale di queste strutture. Recentemente ho perso la mia compagna. All’enorme dolore per il lutto, si è accompagnata la sofferenza patita per non esserle potuto stare accanto come avrei voluto. Un’esperienza terribile, che fatico a raccontare ma che ho ritenuto giusto condividere per testimoniare quanto sia ancora debole la tutela riconosciuta ai conviventi, troppo spesso privi di un ruolo adeguatamente riconosciuto nei passaggi più delicati dell’assistenza”.

“È una situazione estremamente difficile e delicata – sottolinea Marina Peretto, Responsabile di Codici Colleferro –, che si traduce direttamente in una riduzione della qualità delle cure erogate ai pazienti. Un paziente ricoverato ha diritto a essere assistito in modo dignitoso e sicuro. Con reparti cronicamente sottodotati di personale, questo diritto è sistematicamente compromesso. Non si tratta di lamentele, ma di sicurezza delle cure”.

Il convegno di Codici Lazio “Il diritto alla salute e la crisi del rapporto con il cittadino” si terrà il 27 aprile a Fiuggi presso l’Ambasciatori Place Hotel con inizio alle ore 14.30.

L’associazione Codici è impegnata da anni contro la malasanità attraverso la campagna “Indigniamoci!”, che coinvolge tutti gli Sportelli presenti sul territorio nazionale per raccogliere le segnalazioni dei pazienti e dei loro parenti, e fornire assistenza. È possibile segnalare danni o irregolarità nelle cure, negli interventi o nelle diagnosi telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.