Codici: il caso Aurelia Arredamenti si allarga

Non solo Scavolini, ritardi anche nella consegna di prodotti di altre società.

La vicenda dei ritardi nella consegna delle cucine ordinate da Aurelia Arredamenti si complica. Alle segnalazioni per gli acquisti effettuati presso i tre Scavolini Store del mobilificio romano si stanno aggiungendo quelle che riguardano altre due società. Si tratta di Evo Cucine e Giessegi. L’associazione Codici si è già attivata per seguire questo nuovo filone per tutelare i consumatori.

“Ci stiamo mettendo in contatto con le due società per accertare i motivi dei ritardi nella consegna degli ordini – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Vogliamo capire come stanno gestendo la situazione, anche sul piano dell’assistenza ai clienti, per accertare che il servizio sia puntuale ed adeguato al caso. Nel frattempo, stiamo seguendo gli sviluppi della vicenda relativa agli acquisti effettuati presso gli Scavolini Store. Abbiamo aperto un canale diretto con la società per velocizzare i tempi di risposta ai clienti che sono ancora in attesa di ricevere l’ordine. Ci auguriamo che si sblocchi tutto rapidamente e che anche Evo Cucine e Giessegi si dimostrino disponibili come Scavolini. La situazione che si è venuta a creare sta assumendo contorni sempre più preoccupanti, i consumatori hanno diritto a informazioni chiare, non solo per quanto riguarda le consegne, ma anche in merito alle richieste di rimborso”.

Chi ha effettuato un ordine presso Aurelia Arredamenti, in uno dei punti vendita di Roma oppure online, e ha problemi con la consegna può rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.