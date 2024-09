Codici: i viaggiatori hanno diritto al risarcimento per la crociera nel Mediterraneo con Costa Pacifica di fine luglio

Legali dell’associazione Codici al lavoro per tutelare i viaggiatori che hanno acquistato un pacchetto turistico con Costa per la crociera nel Mediterraneo dell’estate 2024 a bordo della nave Pacifica. L’azione promossa riguarda, nello specifico, la vacanza di fine luglio, segnata dalla cancellazione della tappa in Sardegna.

“Dopo l’arrivo nel porto di Civitavecchia – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, il gruppo tecnico di Costa ha rilevato un inconveniente in uno dei sistemi elettrici della nave. I lavori per riparare il guasto si sono prolungati e così la fermata nel porto di Golfo Aranci è stata cancellata. La nave è ripartita per Palma di Maiorca, per la delusione di chi voleva godersi qualche ora di relax in Sardegna e chi attendeva l’arrivo della Pacifica per imbarcarsi. Appare evidente che la crociera ha subito un drastico cambiamento, è diventata ben diversa rispetto a quella acquistata. I rimborsi e gli sconti proposti da Costa sono insufficienti. I crocieristi hanno diritto ad un risarcimento più importante, anche per il danno da vacanza rovinata. Stiamo analizzando le varie situazioni e stiamo continuando a raccogliere le segnalazioni degli sfortunati viaggiatori, affinché ottengano quanto dovuto per una crociera che da sogno si è trasformata in incubo”.

L’associazione Codici ha avviato un’azione legale per la richiesta di risarcimento. I viaggiatori che hanno acquistato il pacchetto turistico per la crociera nel Mediterraneo con Costa Pacifica di fine luglio, segnata dalla cancellazione della fermata programmata nel porto di Golfo Aranci, e che sono interessati a partecipare all’iniziativa possono compilare il form di adesione disponibile sul sito www.codici.org. Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare allo 065571996 o scrivere a segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA