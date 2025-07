Codici: i passeggeri hanno diritto a informazioni chiare sui bagagli aerei

Reclami e segnalazioni per costi nascosti, danni e smarrimenti.

Dopo le polemiche delle ultime settimane, tra verifiche sul corretto comportamento delle compagnie aeree e minacce di rincari sui biglietti, l’associazione Codici rinnova l’invito ai passeggeri a prestare attenzione ai costi del bagaglio a mano in aereo. Una problematica che è fonte di reclami e segnalazioni da parte dei viaggiatori.

“Quando parliamo di voli – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – dobbiamo partire dal tema, già delicato, del prezzo dei biglietti e dei disagi, pensiamo a blackout e scioperi. A tutto questo bisogna aggiungere la questione bagagli, che non è secondaria. Come se non bastassero i problemi dovuti a danneggiamento e smarrimento, i passeggeri devono fare i conti con costi nascosti ed informazioni poco chiare. Le principali segnalazioni riguardano la comunicazione non sempre trasparente relativa alle tariffe ed alle tipologie di bagaglio che si possono portare in aereo. È bene ricordare che la normativa, sia quella nazionale che quella europea, stabilisce che le compagnie devono fornire informazioni chiare e complete sui costi prima dell’acquisto. Se ciò non avviene, è giusto segnalare, perché si tratta di diritti e le compagnie devono rispettarli. Come associazione, siamo naturalmente al fianco dei passeggeri, pronti a raccogliere le segnalazioni ed a fornire tutta l’assistenza necessaria per presentare un reclamo in caso di problemi”.

“Ogni passeggero ha diritto a portare gratuitamente un bagaglio piccolo personale a bordo – afferma Stefano Gallotta, consulente legale di Codici esperto del settore viaggi –. Le dimensioni del bagaglio a mano devono essere chiaramente indicate e rispettate dalle compagnie e non possono essere applicati costi aggiuntivi per bagagli conformi alle dimensioni consentite. Prima di effettuare una prenotazione, è bene verificare le dimensioni esatte consentite per bagaglio a mano e bagaglio personale, in quanto variano a seconda della compagnia. Una volta scelto il volo, meglio perdere qualche minuto in più a leggere con attenzione le varie opzioni proposte in fase di acquisto del biglietto, controllando eventuali extra magari non specificati in maniera chiara, piuttosto che ritrovarsi poi a fare i conti con brutte sorprese. Conclusa la prenotazione, è opportuno conservare la documentazione, a partire da quella riguardante termini e condizioni, politiche bagagli ed eventuali modifiche, così da avere tutto il necessario per eventuali reclami. In caso di problemi, infatti, il passeggero può fare reclamo alla compagnia per contestare, ad esempio, costi non comunicati in fase di prenotazione. I consumatori hanno il diritto di viaggiare con informazioni chiare e complete sui costi, bagagli compresi”.

L’associazione Codici è impegnata anche nel settore viaggi per fornire assistenza ai passeggeri in caso di problemi con il volo, ad esempio per una cancellazione o un ritardo, per costi extra non previsti per il bagaglio o per il check-in. Per segnalazioni e informazioni telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivere un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.