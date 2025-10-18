Codici: Gusto Autentico parte con il Piglio giusto. Ottima riuscita per l’iniziativa inaugurale presso Cantina Pileum

Grande successo per la prima tappa di Gusto Autentico, il progetto co-finanziato e realizzato dall’associazione Codici Lazio con il contributo della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, il patrocinio della Regione Lazio, la collaborazione dell’associazione Codici Cultura e di Cantina Pileum, Cantina-Oleificio Cominium e Relais Colle Buono, Cantina-Oleificio Pietra Pinta e Le Barrique. Quest’ultime sono le tre realtà protagoniste del viaggio tra le eccellenze enogastronomiche che è partito ieri da Piglio (Frosinone) e da Cantina Pileum.

“Cantina Pileum ha fatto veramente un lavoro eccezionale – dichiara Marica Iuculano, Presidente di Codici Cultura – e ci ha permesso di regalare ai partecipanti un pomeriggio piacevole ed indimenticabile. È stato molto apprezzato il cooking show dello chef Davide Mazza, che ha utilizzato alcuni prodotti a km 0 ed a filiera corta, scelti proprio da Cantina Pileum, supportato dallo staff composto da Simone De Paolis (sous chef), Bianca (aiuto cuoco), Giulia e Sofia (cameriere). Anche la masterclass ha avuto il gradimento dei presenti, mentre la visita guidata curata da Antonella Ferri ha suscitato grande interesse perché è stata l’occasione per vedere da vicino le varie fasi della lavorazione. Nel ringraziare i proprietari, le autorità e le associazioni intervenute, una menzione speciale per Luciano Mallozzi, docente della Fondazione Italiana Sommelier, che durante le degustazioni ha allietato i presenti con bellissime spiegazioni sui vini proposti”.

Oltre a quella del professor Mallozzi, da segnalare le presenze di Mario Felli, Sindaco di Piglio, prestigioso riconoscimento per l’iniziativa sul piano istituzionale, e quelle di Maria Ernesta Berucci, Presidente dell’associazione Strada del Vino Cesanese, e Antonio Borgia, Presidente della Cooperativa di Comunità SiAmo Ernici, per l’aspetto delle eccellenze enogastronomiche, protagoniste dell’evento.

“Un pomeriggio diverso, un’occasione speciale per conoscere il Gusto Autentico di queste terre – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. In questo momento in cui la sostenibilità è sempre più cercata e richiesta dai consumatori, iniziative del genere permettono di capire che non è un’utopia, ma una cosa realizzabile. Una realtà tangibile che portiamo in giro nel Lazio e facciamo conoscere attraverso questo progetto, interessante e stimolante”.

Per quanto riguarda le aziende, erano presenti Cooperativa di Comunità SiAmo Ernici, Azienda Agricola Bruni, Società Artigiana Scarchilli, Sella Symposium Arpinum, Caseificio Nonna Pitta e Pasticceria Dolcemascolo.

Di seguito date e orari delle prossime iniziative in programma:

28 ottobre 2025 ore 10:00 presso Cantina-Oleificio Cominium e Relais Colle Buono

Via San Ritinto snc – Alvito (FR)

Via Colle Buono Serre di Conca, 2 – Alvito (FR)

26 novembre 2025 ore 10:00 presso Pietra Pinta e Ristorante le Barrique

Via le Pastine, Km 20.200 – Cori (LT)

Prenotazioni disponibili fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare l’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.