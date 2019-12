Codici Frosinone, regalo di Natale per un contribuente ciociaro

Poco usuale ma sicuramente ben accetto è stato il regalo che un contribuente ciociaro, associato Codici Onuls, ha trovato sotto il proprio albero quest’anno. Grazie all’assistenza degli avvocati Roberto Tofani e Giammarco Florenzani, rispettivamente responsabile sportello legale e segretario provinciale di Codici, ha visto accolta l’opposizione all’esecuzione introdotta davanti al Tribunale di Frosinone che ha portato all’annullamento di ben 52 cartelle esattoriali, per un ammontare di oltre 100.000,00 euro, per cui l’ADER aveva pignorato il conto del contribuente. In merito alla sentenza gli avvocati Tofani e Florenzani dichiarano: “siamo soddisfatti del provvedimento che, d’altronde, segue l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice dell’esecuzione e che aveva già sospeso l’illegittimo pignoramento, in questa sentenza”, proseguono gli avvocati Tofani e Florenzani, “sono stati ribaditi principi che, talvolta, l’Agente della riscossione finge di dimenticare, ovvero: che nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella e dell’avviso ex art. 50 Dpr 602/73 sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. e che, la prescrizione, in tali casi, è decennale solo in caso di intervento di una sentenza passata in giudicato inerente il tributo o credito portato dalla relativa cartella.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati