Codici: esposto sull’incendio all’ospedale di Tivoli, bisogna accertare se è stata una tragedia annunciata

L’associazione Codici interviene sull’incendio divampato all’ospedale di Tivoli, presentando un esposto alla Procura affinché venga fatta piena luce sulla tragedia che si è consumata nel nosocomio alle porte di Roma.

“Con questo esposto – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – vogliamo contribuire alla ricerca di verità e di giustizia per quanto accaduto all’ospedale di Tivoli. Bisogna accertare se si è trattata di una tragedia annunciata. Ci aspettiamo indagini rigorose che non facciano sconti alle pubbliche amministrazioni inefficienti, perché altrimenti si alimenterebbe il senso di diffusa impunità”.

“Vogliamo fare luce su questa tragedia – afferma l’avvocato Marina Peretto, legale di Codici –, perché l’ospedale è un luogo di cure, di assistenza, non può trasformarsi in una trappola. Quanto accaduto è gravissimo. Bisogna indagare sulle responsabilità, su chi e cosa hanno causato l’incendio”.

Stando alle ricostruzioni, l’incendio è divampato intorno alle 23 di venerdì scorso. Le fiamme sarebbero partite dall’esterno, sul retro della struttura, per poi propagarsi all’interrato fino a raggiungere il Pronto Soccorso. Il bilancio è di tre morti e circa 200 pazienti evacuati. La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo plurimo ed incendio colposo, mentre alcune aree dell’ospedale sono state sequestrate per le indagini.

COMUNICATO STAMPA