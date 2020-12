Codici: ennesimo caso di usura nel Lazio, in aula a Cassino per difendere le vittime

C’era anche l’associazione Codici, ieri presso il Tribunale di Cassino, all’udienza che ha aperto il processo nei confronti di un 43enne di Roccasecca (Frosinone), accusato di usura ed estorsione ai danni di due imprenditori della provincia ciociara.

“Ci siamo costituiti parte civile – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – per difendere in aula le vittime di questa bruttissima vicenda. Questa storia evidenzia, ancora una volta, quanto il fenomeno dell’usura sia diffuso. Non solo. Dimostra anche la necessità di alzare la guardia per difendere i cittadini in difficoltà, sempre più numerosi in questo momento così drammatico anche sul piano economico, con la pandemia che ha messo in ginocchio tante famiglie e tante imprese”.

L’associazione Codici da anni svolge un’attività di tutela attraverso Sportelli Antiracket e Antiusura sul territorio laziale, punti di ascolto e di assistenza a cui le persone che si trovano in una situazione di sovraindebitamento possono rivolgersi.

“Pensando e sperando di ricevere un aiuto – affermano dalla delegazione di Codici Cassino – si sprofonda poi in un incubo. È quanto accaduto anche in questa vicenda, che ci vede in aula per difendere le vittime. Si parte dal prestito di denaro, fatto come un favore tra amici, poi spuntano i tassi di interesse, in questo caso oltre il 200% annui, ed infine si arriva alle minacce, addirittura di morte, come dimostrano le intercettazioni telefoniche ed i messaggi vocali raccolti dai Carabinieri”.

L’associazione Codici rinnova l’invito ai cittadini in difficoltà economica, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, a segnalare ed a chiedere aiuto. Gli Sportelli Antiracket e Antiusura dell’associazione sono a disposizione, pronti a fornire aiuto e assistenza tramite email all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org oppure telefonicamente al numero 06.55.71.996 (per la zona di Cassino è possibile contattare il numero 371.42.72.521)

COMUNICATO STAMPA