Codici ed Aeci: saremo in aula per tutelare i risparmiatori contro Scarpino Spa

Appuntamento importante per chi ha partecipato al crowdfunding immobiliare promosso dalla società di costruzioni Scarpino Spa, tra cui i due progetti nel territorio di Bologna su cui si è concentrato l’intervento di Codici ed Aeci alla luce del mancato riconoscimento dei guadagni prospettati.

“Il prossimo 9 maggio al Tribunale di Bologna – dichiarano Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ed Ivan Marinelli, Presidente di Aeci – è in programma l’udienza sulla procedura avviata dalla Scarpino Spa per risolvere la grave situazione che si è venuta a creare. In estrema sintesi, si tratta di un’iniziativa finalizzata a trovare un accordo con i creditori per l’estinzione dei debiti. Il giudice si esprimerà su questa procedura, stabilendo se la società può procedere in questa direzione o meno. Saremo in aula per rappresentare i nostri assistiti, ma siamo pronti a dare voce anche ad altri risparmiatori che sono in difficoltà a causa del comportamento della Scarpino Spa”.

Al centro dell’azione legale promossa da Codici ed Aeci ci sono due progetti immobiliari nel territorio di Bologna. Il problema è lo stesso per entrambi, ovvero il guadagno prospettato non si è materializzato, i partecipanti al crowdfunding immobiliare non hanno ancora ricevuto le somme previste. Non è escluso che anche per altri progetti promossi da Scarpino Spa si sia verificata la stessa situazione. Le associazioni sono pronte a rappresentare in aula i creditori nell’udienza del 9 maggio al fine di ottenere quanto previsto dal contratto. Per quanto riguarda Codici, è possibile telefonare al numero 065571996 o scrivere a segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA