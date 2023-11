Codici ed Aeci: azione legale contro Scarpino Spa e Build Lenders

Si apre una nuova fase nell’iniziativa lanciata da Codici ed Aeci per tutelare chi ha partecipato al crowdfunding proposto da Scarpino Spa e Build Lenders. Di fronte al mancato riconoscimento agli aderenti del guadagno previsto dal progetto immobiliare, le associazioni dei consumatori hanno deciso di avviare un’azione legale.

“Speravamo in una svolta in questa vicenda – dichiarano Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ed Ivan Marinelli, Presidente di Aeci – ed invece dobbiamo constatare un atteggiamento non collaborativo da parte delle due società. A questo punto l’azione legale è inevitabile. Sono mesi che chi ha partecipato al progetto immobiliare di Scarpino Spa e Build Lenders attende notizie sulle somme che avrebbero dovuto guadagnare e che ancora non hanno ottenuto. L’attesa, ormai, è diventata insostenibile, anche perché non è accompagnata da informazioni chiare sui tempi previsti per lo sblocco della vicenda. Anche per questo la preoccupazione tra i consumatori sta aumentando, insieme alla rabbia, perché c’è il timore di aver perso i propri soldi e di non riuscire più a riaverli”.

I progetti immobiliari segnalati a Codici ed Aeci nello specifico sono due ed entrambi rientrano nel territorio di Bologna. Le associazioni dei consumatori rinnovano l’invito a comunicare eventuali problemi con iniziative analoghe delle due società. Per quanto riguarda Codici, è possibile telefonare al numero 065571996 oppure scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA