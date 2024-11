Codici: ecco alcune idee regalo per un Natale green

La corsa agli acquisti è già partita, complice il Black Friday, e molti sono a caccia dell’offerta giusta per mettere da parte il prossimo regalo di Natale. Farsi trascinare dall’acquisto compulsivo è facile, il prezzo spesso ipnotizza, ma è importante non perdere di vista anche altri aspetti ugualmente importanti. L’associazione Codici fornisce alcuni consigli per fare acquisti in maniera consapevole, con un occhio al portafogli e uno all’ambiente, per un Natale green.

Ad esempio, è possibile fare felice una persona donando un buono che contribuisce anche all’attività di una delle tante associazioni che sono impegnate per l’ambiente. È anche un modo per far conoscere una realtà di cui magari si sa poco, contribuendo così ad aiutarla a portare avanti le sue iniziative. Un’altra idea può essere l’acquisto di prodotti che arrivano dal commercio equo e solidale. Qui il discorso si allarga. Dall’ambiente si arriva, infatti, alla finanza etica ed al turismo responsabile, senza dimenticare il rispetto dei diritti dei lavoratori, tematica che sta ricevendo sempre più attenzione da parte dei consumatori al momento della scelta degli acquisti. Uno dei settori preferiti per i regali, non solo quelli di Natale, è senza dubbio l’abbigliamento. Anche qui la sostenibilità si è ritagliata uno spazio importante. Scegliere un capo prodotto rispettando la natura e riducendo, se non eliminando, l’impatto a livello di inquinamento può rivelarsi una scelta apprezzata. Anche il ricorso al materiale riciclato è un’altra idea che può risultare felice, sempre in un’ottica di sostenibilità.

Sono alcuni esempi di piccoli gesti che possono però contribuire a regalare un Natale diverso, all’insegna dell’ambiente ed anche della responsabilità. Attenzione, però, a cosa scegliamo di acquistare. È importante leggere attentamente le etichette dei prodotti perché il greenwashing è in agguato. Gli scaffali dei negozi sono pieni di prodotti che strizzano l’occhio ai consumatori con i loro green claim, promesse verdi che possono nascondere realtà che di verde hanno ben poco.

