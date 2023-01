Codici e Scaccia: ritardi, urgente tavolo confronto con INPS provinciale

“ Troppo lamentele ci stanno pervenendo in questi giorni dai cittadini di Frosinone e della Provincia sui ritardi nella lavorazione delle pratica e sul rapporto con l’utenza da parte dell’INPS” – dichiarano In una nota congiunta il Segretario Provinciale di Codici Avv. Giammarco Florenzani ed il Consigliere Comunale di Frosinone Maurizio Scaccia – “ tanti sono i cittadini che non riescono ad avere riscontro, se non con tempi lunghi, a richieste anche semplici o che hanno difficoltà ad interfacciarsi con gli uffici.

A tal proposito siamo venuti a conoscenza di statistiche internet agli operatori del settore creditizio che valutano la sede di Frosinone come tra le ultime sei sedi in Italia per velocità di riscontro alle richieste.

Riteniamo e chiediamo ufficialmente la convocazione urgente di un tavolo di confronto con la direzione provinciale Inps al fine si provveda fin da subito a migliorare il servizio reso agli utenti.”

COMUNICATO STAMPA

