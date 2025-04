Codici: durabilità e sostenibilità, la nuova frontiera del consumo consapevole

Importante superare il modello del consumo usa e getta.

In un’epoca caratterizzata da consumi frenetici e prodotti dalla vita sempre più breve, emerge una domanda fondamentale: quanto dura realmente ciò che compriamo? Se la risposta è “pochissimo”, è giunto il momento di riconsiderare le nostre abitudini d’acquisto. Dall’associazione Codici un invito alla riflessione ed alcuni consigli per scegliere prodotti riutilizzabili e a lunga durata.

Ogni prodotto usa e getta nasconde un costo che va ben oltre il prezzo di acquisto: un costo ambientale che grava sul nostro pianeta sotto forma di inquinamento, emissioni di CO2 e riduzione della biodiversità. Queste conseguenze derivano da scelte quotidiane che, sebbene possano sembrare insignificanti, nel loro complesso generano un impatto forte sull’ecosistema.

La soluzione? Consumare meglio, non di più. È importante, quindi, riflettere sulla durata e sulla sostenibilità dei prodotti, privilegiando articoli riutilizzabili ed a lunga durata che rappresentano un investimento sia per il portafoglio personale che per l’ambiente. Ad esempio, per zaini e borse è possibile preferire materiali robusti come il canvas o il nylon riciclato, controllando che abbiano zip sostituibili e cuciture resistenti che garantiscono una lunga durata. Passando a borracce e contenitori, meglio acciaio inox o vetro rispetto alla plastica usa e getta, perché sono sicuri, lavabili e riducono drasticamente i rifiuti.

Sono alcuni casi che rientrano nelle scelte quotidiane, che nel loro piccolo possono contribuire al raggiungimento di risultati importanti. Il riutilizzo è la chiave per un futuro sostenibile, acquistare una sola volta e utilizzare per sempre è una tappa di questo percorso green.

Questo comunicato stampa rientra nell’ambito del progetto LE.S.S. LEarn Sustainable circular economy Strategies! MLPS – Iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del D Lgs 3 luglio 2017, n. 117 – ANNO 2023 – Avviso N.2/2023.