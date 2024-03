Codici: dopo la multa dell’Antitrust, ci aspettiamo che Mondo Convenienza rimborsi i consumatori danneggiati

L’associazione Codici accoglie positivamente l’esito dell’istruttoria condotta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Iris Mobili Srl, titolare del marchio Mondo Convenienza. L’Antitrust ha irrogato una sanzione di 3,2 milioni di euro, contestando alla società di aver consegnato prodotti non completi o non corrispondenti agli ordini, e di aver ostacolato i consumatori che presentavano reclami o richiedevano assistenza.

“Abbiamo preso parte all’istruttoria dell’Autorità dando voce ai consumatori danneggiati – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e siamo soddisfatti della sanzione. Alla luce della condotta della società ci aspettiamo ora il rimborso dei consumatori per i danni ed i disagi subiti”.

In una nota, l’Antitrust sottolinea che la società, pur consapevole dell’elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo, non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi, violando così l’obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo. Inoltre, ha ostacolato i diritti dei consumatori prevedendo tempistiche ristrette per il reclamo e limitazioni al diritto di ottenere la sostituzione dei prodotti stessi o la restituzione di quanto pagato. In questo modo, Mondo Convenienza ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori. Queste infrazioni, rileva sempre l’Autorità, riguardano un’importante fase del rapporto di consumo ovvero l’esatta esecuzione del contratto di compravendita, in particolare: la consegna completa e corretta del bene acquistato, la prestazione del servizio di assistenza post-vendita, il rimborso in caso di recesso e la previsione di misure compensative per i disagi subiti dai consumatori.

L’associazione Codici è pronta a fornire assistenza ai consumatori che hanno avuto problemi con gli ordini effettuati presso Mondo Convenienza, accertati dall’Antitrust nell’istruttoria che si è conclusa con la sanzione milionaria, al fine di richiedere il rimborso. Per informazioni telefonare al numero 065571996 o inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

