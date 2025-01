Codici: diffida a Ryanair per i disservizi con il check-in online

Nuovo intervento di Codici per tutelare i passeggeri Ryanair che non riescono ad effettuare il check-in online a causa del malfunzionamento del servizio. L’associazione ha inviato una diffida alla compagnia affinché si attivi per risolvere la problematica.“Questa situazione si sta protraendo da troppo tempo – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed è arrivato il momento che Ryanair ponga fine ai disservizi. Ci sono passeggeri che sono costretti a fare il check-in in aeroporto perché la procedura online si interrompe all’improvviso o perché non riescono ad accedere alla app o al sito internet della compagnia. Sono mesi che riceviamo segnalazioni da parte di viaggiatori indignati anche per il fatto che sono costretti a pagare un servizio che online sarebbe invece gratuito. Oltre al danno, dunque, anche la beffa. Ci auguriamo che finalmente Ryanair si faccia carico delle istanze dei suoi passeggeri, che meritano un servizio efficiente ed anche di essere ascoltati. Finora, infatti, le proteste sono cadute nel vuoto. Dal servizio clienti della compagnia arrivano risposte generiche alle richieste di assistenza che non risolvono il problema, mentre chi fa un reclamo per i costi sostenuti a causa del malfunzionamento del check-in online si vede bocciare la richiesta di rimborso senza che venga preso in esame il suo caso”.Con la diffida inviata a Ryanair prosegue, dunque, l’azione avviata dall’associazione Codici per tutelare i passeggeri che non riescono ad effettuare il check-in online a causa del malfunzionamento del servizio. È possibile segnalare disservizi e chiedere assistenza per la richiesta di rimborso telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480, scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org o compilando il form sul sito www.codici.org.

