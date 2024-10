Codici: dichiarata ammissibile la class action per la crociera nei fiordi con Costa Firenze

Richiesta di rimborso e risarcimento danni per tappe cancellate e vacanza rovinata. Partono le adesioni all’azione di classe

Ennesimo riconoscimento per le iniziative avviate dall’associazione Codici a tutela dei crocieristi. Il Tribunale di Genova ha dichiarato ammissibile l’azione di classe promossa nei confronti di Costa Crociere in relazione alla modifica dell’itinerario della crociera tenutasi dal 4 all’11 agosto 2023 a bordo della nave Costa Firenze e denominata “7 Giorni da Kiel” a causa delle condizioni metereologiche avverse che avevano interessato la costa occidentale della Norvegia.

“Siamo ovviamente soddisfatti per il pronunciamento del Tribunale – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e siamo determinati a far valere i diritti dei viaggiatori in aula. Non è la prima azione avviata contro Costa. Questa volta il problema è legato alla cancellazione di due tappe, una modifica che ha sensibilmente peggiorato la crociera. Quello che chiediamo è la riduzione del prezzo pagato per l’acquisto del biglietto, il risarcimento del danno da vacanza rovinata e il risarcimento del danno subito per le comunicazioni fornite dalla compagnia”.

Entrando nel dettaglio delle problematiche registrate dalla crociera con Costa Firenze, sono state cancellate le tappe di Maloy e Stavanger (Norvegia) con relativa visita dei fiordi norvegesi, previste per i giorni 8 e 9 agosto, sostituendole con un ulteriore giorno di navigazione l’8 agosto e successive soste ad Aarhus (Danimarca) il 9 agosto e Skagen (Danimarca) il 10 agosto. La riprogrammazione dell’itinerario ha costretto i crocieristi ad affrontare 30 ore consecutive di navigazione con il mare in tempesta, tra il 7 e il 9 agosto, condividendo con gli altri passeggeri i soli spazi interni insufficienti al numero di ospiti presenti, con code interminabili e conseguente impossibilità di fruire in modo adeguato dei servizi offerti dalla nave. Da ciò conseguiva l’insorgere di momenti di crescente tensione a bordo, sia tra i passeggeri che tra questi e l’equipaggio, il che ulteriormente induceva i consumatori ad evitare il più possibile la frequentazione degli spazi comuni, non usufruendo così di buona parte degli spettacoli serali, del casinò e degli altri intrattenimenti. A questo si aggiunge il comportamento di Costa. La compagnia ha omesso di informare i passeggeri della sussistenza del loro diritto ad ottenere una riduzione del prezzo pagato, ponendo così in essere una condotta riconducibile alla fattispecie di pratica aggressiva e scorretta, perché idonea ad attuare un indebito condizionamento delle scelte dei consumatori, mediante la frapposizione di ostacoli all’esercizio dei loro diritti contrattuali.

Possono aderire all’azione tutti gli acquirenti del pacchetto turistico organizzato da Costa Crociere a bordo della nave Costa Firenze denominato “7 Giorni da Kiel” nei giorni dal 4 all’11 agosto 2023. Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al numero 065571996 o scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

