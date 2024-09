Codici: dall’Ue più difese per i consumatori contro le truffe bancarie

Necessario un rafforzamento dei sistemi di sicurezza degli istituti di credito

Sono all’ordine del giorno, si aggiornano continuamente con nuove tecniche e colpiscono sempre più persone. Parliamo delle truffe bancarie, una situazione talmente delicata da essere stata presa in esame anche dal Parlamento Europeo e su cui l’associazione Codici torna a mettere in guardia i consumatori.

“Controllare il proprio conto online è sicuramente comodo – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ma purtroppo questa opportunità è accompagnata da insidie sempre più numerose e pericolose. Riceviamo quotidianamente segnalazioni da parte di consumatori truffati anche per decine di migliaia di euro dopo una telefonata da parte di un presunto operatore che li ha avvisati di un’anomalia sul conto o di un accesso non autorizzato. Chiamate che arrivano da numeri riconducibili al proprio istituto, motivo per cui il cliente si fida e fornisce i dati per sventare la frode. In realtà poi si scopre che la persona al telefono non era un operatore bancario ma un truffatore e così dal conto spariscono i propri risparmi. Stiamo seguendo diversi casi, spesso riusciamo ad ottenere il pieno risarcimento da parte della banca, ricorrendo anche all’Abf, ma è chiaro che serve un atteggiamento diverso da parte degli istituti. Ci sono delle lacune nei sistemi di sicurezza evidenti e questo lo dimostra il fatto che spesso le vittime vengono chiamate per nome dai truffatori, che ne conoscono anche la situazione bancaria ed i movimenti effettuati. In un quadro del genere non è possibile scaricare la responsabilità della frode sul consumatore, ignorando il suo stato d’animo quando riceve la chiamata in cui viene avvisato di un problema urgente da risolvere. Le ultime azioni che si sono registrate a livello europeo sono importanti e lasciano ben sperare per l’avvio di un nuovo corso con una maggiore responsabilizzazione delle banche. Gli istituti devono tutelare meglio i propri clienti per proteggerli dalle truffe e per risarcirli in caso di frode, invece di opporre un secco rifiuto alla richiesta di restituzione dei soldi sottratti, come avviene frequentemente”.

Le ultime novità che arrivano dall’Europa riguardano l’adozione a fine aprile degli emendamenti proposti al Regolamento sui Servizi di Pagamento e alla terza Direttiva sui Servizi di Pagamento, con cui viene modernizzato e rafforzato il quadro normativo dell’Ue. In precedenza, la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo aveva votato un testo che obbliga le banche a rimborsare direttamente il cliente vittima di una frode.

L’associazione Codici fornisce assistenza alle vittime di truffe bancarie. Per informazioni e chiarimenti telefonare al numero 065571996 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

