Codici: dalla gastroenterite al Festival di Sanremo, azione legale per tutelare i passeggeri della Costa Smeralda

C’è preoccupazione tra i passeggeri che hanno partecipato ad una crociera con Costa Smeralda, la nave che sarà protagonista al prossimo Festival di Sanremo. Da mesi, infatti, si registrano segnalazioni per problemi gastrointestinali, tutt’ora in corso. Alcuni viaggiatori si sono rivolti all’associazione Codici, che si è attivata per fornire tutta l’assistenza necessaria al fine di richiedere il rimborso per i disagi subiti.

“Dalle segnalazioni che stiamo ricevendo – afferma Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici –, sulla Costa Smeralda c’è una situazione sanitaria estremamente delicata. Parliamo di problemi di gastroenterite che si stanno verificando addirittura dal novembre scorso. A bordo ci sarebbero stati anche sopralluoghi da parte del Ministero della Salute e dei Nas, e sui social circolano dei video che testimonierebbero questi controlli. Abbiamo deciso di intervenire per tutelare i passeggeri. Alla luce di quanto accaduto è doveroso il rimborso, anche per le spese mediche sostenute per i problemi causati dal virus”.

“Sinceramente non comprendiamo perché la nave non sia stata fermata – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e sanificata già nei mesi scorsi. Leggiamo di interventi attuati per garantire la sicurezza a bordo, ma evidentemente qualcosa non va se continuano ad essere segnalati malori. È bene ricordare che a novembre una donna di 68 anni ha perso la vita durante la navigazione. Dalle ricostruzioni sembrerebbe che abbia avuto problemi di tipo gastrointestinale prima che le sue condizioni si aggravassero e sono in corso delle indagini per accertare le cause del decesso. Torniamo a chiedere come mai la Costa Smeralda non sia stata fatta rientrare in porto per un intervento di sanificazione. Tra l’altro parliamo della stessa nave salita alla ribalta perché ospiterà un palco speciale in occasione del Festival di Sanremo. Forse questa vetrina ha distolto l’attenzione dalle problematiche che si sono verificate a bordo. Di sicuro la situazione che si è creata è grave, i passeggeri devono essere risarciti. È quello per cui ci batteremo, ancora una volta, considerando che abbiamo già intrapreso due class action contro Costa Crociere. Nella prima abbiamo ottenuto un risarcimento per i viaggiatori, mentre la seconda è ancora in corso”.

L’associazione Codici sta raccogliendo le segnalazioni dei passeggeri che hanno partecipato ad una crociera con la Costa Smeralda in questi ultimi mesi caratterizzati dai problemi di gastroenterite. È possibile richiedere assistenza e partecipare all’azione legale intrapresa per ottenere un rimborso telefonando al numero 065571996 o scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA