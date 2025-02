Codici: dal Tribunale di Brindisi una sentenza di speranza per i padri separati

Casa al marito, che ci vive con la figlia, e assegno di mantenimento a carico della ex per violazione dei doveri coniugali.

Finalmente una sentenza in controtendenza. Questo il giudizio dell’associazione Codici, da anni impegnata in un’attività di assistenza rivolta ai padri separati, in merito ad una recente pronuncia del Tribunale di Brindisi sulla separazione di una coppia. L’aspetto su cui viene posta l’attenzione riguarda, in particolare, la decisione relativa a casa ed assegno di mantenimento.

“Siamo abituati a sentenze a senso unico – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed a pronunce che, di fatto, guardano solo alle madri, mettendo in grande difficoltà i padri. In questo caso, invece, c’è stato quello che potremmo definire un colpo di scena”.

Il Tribunale di Brindisi ha stabilito che la donna dovrà lasciare la casa, di sua proprietà, all’ex marito e dovrà versare un assegno di mantenimento alla figlia, una studentessa universitaria che vive con il papà. Tra le motivazioni di questa sentenza, con cui viene ravvisata la violazione dei doveri coniugali da parte della donna, il fatto che ci sia stata una relazione extraconiugale della moglie, che ha portato poi alla separazione e che, quando padre e figlia vivono insieme, si registra un clima familiare sereno.

“Speriamo sia l’inizio di una nuova giustizia – afferma Giacomelli –, finalmente attenta agli interessi ed ai diritti di tutti i soggetti coinvolti. Abbiamo denunciato tante volte sentenze che ignorano la realtà, con il padre ridotto ad un bancomat ignorando la sua condizione ed anche i rapporti con i figli. La sentenza del Tribunale di Brindisi è un segnale importante per tanti padri separati che si trovano in situazioni simili. È un messaggio anche di speranza – conclude il Segretario Nazionale di Codici –, perché un’altra giustizia è possibile”.

L’associazione Codici è impegnata da anni in un’attività di assistenza dedicata ai padri separati in difficoltà attraverso la campagna “Voglio papà”. È possibile segnalare il proprio caso e richiedere aiuto telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.

