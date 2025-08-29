Codici: crociera Msc salta una tappa, richiesta di rimborso parziale e risarcimento per i viaggiatori

La Seaside non attracca a Tunisi, scatta l’azione per tutelare i passeggeri.

Amarezza e incredulità tra i passeggeri della nave Msc Seaside impegnata in questi giorni in una crociera nel Mediterraneo. A causa delle condizioni meteo avverse, è stata disposta la cancellazione della tappa di Tunisi prevista per giovedì 28 agosto. Il maltempo, però, si è trasformato in un giallo e l’associazione Codici ha deciso di intervenire per approfondire la situazione, oltre che per avviare un’azione legale per tutelare i diritti dei passeggeri.

“La sicurezza viene prima di tutto – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ma abbiamo ritenuto opportuno approfondire le segnalazioni dei crocieristi per capire se le condizioni meteo erano così proibitive da rendere necessaria la cancellazione della tappa. Non è un dettaglio. Da questo aspetto, infatti, dipende la possibilità di richiedere il risarcimento”.

“Dalla documentazione in nostro possesso – spiega Stefano Gallotta, consulente legale di Codici esperto del settore crociere –, sembrerebbe che le condizioni del mare non fossero così cattive da impedire l’arrivo della nave in porto. Pare sia stata più una scelta operativa che una impossibilità di attraccare e questo, nel caso fosse confermato, determinerebbe anche il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata. L’altra richiesta che siamo intenzionati ad avanzare è quella per la riduzione del prezzo. Molti passeggeri hanno scelto questa crociera per vedere Tunisi. Venendo meno la visita della città, il pacchetto turistico perde di valore. Si è verificata una variazione peggiorativa e la compagnia non può non tenere conto”.

L’associazione Codici fornisce assistenza ai viaggiatori in caso di problemi con la crociera, come ad esempio la cancellazione di una tappa e la modifica peggiorativa del pacchetto turistico acquistato. È possibile fare una segnalazione e richiedere supporto legale telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3384804415 o scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.