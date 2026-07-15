Codici: crociera da dimenticare con Costa Diadema, verifiche e assistenza per i passeggeri colpiti da gastroenterite

I casi riguardano la crociera dal 12 al 19 giugno tra i fiordi norvegesi.

L’associazione Codici sta raccogliendo le segnalazioni dei passeggeri che hanno partecipato alla crociera a bordo di Costa Diadema dal 12 al 19 giugno tra i fiordi norvegesi. Durante la vacanza, diversi viaggiatori hanno manifestato sintomi gastrointestinali quali vomito, diarrea, nausea e forti dolori addominali.

“Sono già pervenute testimonianze che descrivono una situazione ricorrente – dichiara Stefano Gallotta, avvocato di Codici –, con accessi all’infermeria di bordo e casi di isolamento in cabina. Sulla nave, inoltre, sono stati affissi avvisi che invitavano gli ospiti a rivolgersi al personale sanitario in caso di disturbi gastrointestinali”.

“Vogliamo verificare l’effettiva diffusione dell’episodio e accertare quali misure preventive e di contenimento sono state adottate dalla compagnia – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Al tempo stesso stiamo valutando se ci sono i presupposti per richiedere il risarcimento dei danni subiti dai passeggeri, compreso il danno da vacanza rovinata previsto dal Codice del Turismo”.

Codici invita tutti coloro che hanno partecipato alla crociera con Costa Diadema dal 12 al 19 giugno e che hanno accusato disturbi simili a contattare l’associazione, indicando il periodo della malattia, l’eventuale ricorso all’infermeria di bordo, la documentazione medica disponibile e ogni altro elemento utile. Le segnalazioni consentiranno di ricostruire con precisione quanto accaduto e di valutare le iniziative più opportune a tutela dei consumatori coinvolti.

È possibile contattare l’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3384804415 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.