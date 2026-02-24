Codici: crociera a New York stravolta dal maltempo, parte la diffida per la richiesta di rimborso e risarcimento

Tappa cancellata e tre di giorni di navigazione per MSC Meraviglia, che non ha riconosciuto alcuna riduzione del prezzo

Grande Mela, grande amarezza. Non ha regalato le emozioni sognate e sperate la crociera con MSC Meraviglia con partenza e ritorno a New York di inizio anno. Un improvviso cambio di programma ha stravolto il pacchetto turistico e da parte della compagnia non è stato riconosciuto nessun indennizzo ai viaggiatori. L’associazione Codici sta inviando una diffida per le richieste di riduzione del prezzo e di risarcimento.

“L’itinerario prevedeva la partenza da New York l’11 gennaio – afferma Stefano Gallotta, avvocato di Codici esperto del settore crociere – e la navigazione per Port Canaveral, Nassau e Ocean Cay, con ritorno a New York il 18. Il 15 gennaio lo scalo a Ocean Cay è stato annullato. Dopo una sosta al largo, annunciata dal Comandante per condizioni meteo avverse, un secondo avviso ha informato i passeggeri della ripartenza della nave senza attraccare. Ai due giorni di navigazione previsti per il rientro a New York se ne è aggiunto così un altro. Nonostante ciò, MSC non ha previsto alcun rimborso e ai viaggiatori che hanno chiesto chiarimenti via e-mail, la compagnia ha risposto che il Comandante ha pieni poteri organizzativi a bordo, inducendoli così in errore sull’esercizio dei propri diritti. Come è noto, i poteri del Comandante a bordo non sono in contrasto ma coesistono con i diritti dei crocieristi, come previsto dal Codice del Turismo e dalle Direttive UE. Per questo avanzeremo le richieste restitutorie e risarcitorie con l’azione che stiamo facendo partire”.

“Garantire la sicurezza è fondamentale – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, ma bisogna anche rispettare i diritti dei viaggiatori. A nostro avviso in questa crociera la compagnia avrebbe dovuto adottare un’altra politica, più attenta ai viaggiatori che hanno trascorso quasi metà crociera in navigazione”.

I viaggiatori che hanno preso parte alla crociera con MSC Meraviglia dall’11 al 18 gennaio con partenza e rientro a New York possono rivolgersi all’associazione Codici per partecipare all’azione legale per la richiesta di riduzione del prezzo. È possibile telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.