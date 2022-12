Codici: contravvenzioni e notifiche, scoppia un nuovo caso nella capitale

Nuovi problemi con le multe a Roma. Stando alle segnalazioni raccolte dall’associazione Codici, si stanno verificando dei problemi con la notifica di verbali delle contravvenzioni già pagati nei termini con il preavviso.

“Stiamo seguendo un caso – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – in cui una cittadina ha ricevuto una sanzione, l’ha pagata nel giro di pochi giorni e successivamente ha inviato una comunicazione via PEC per indicare i dati dell’autore della violazione. A quattro mesi da quella sanzione, ne ha ricevuta un’altra, questa volta di circa 200 euro, per aver omesso di comunicare chi fosse il trasgressore. È facile comprendere la sorpresa ed anche il grande disappunto per quanto accaduto. La cittadina ha scoperto che la pratica risultava incompleta ed ora si ritrova a dover pagare una multa per un’inadempienza di cui non ha alcuna responsabilità. Riteniamo che non sia un caso isolato. Lo diciamo perché sul sito del Comune di Roma è stato pubblicato un avviso in cui si informano i cittadini su come consultare la propria posizione e come fare eventuali segnalazioni nel caso in cui abbiano ricevuto la notifica di verbali pagati entro i termini previsti. Un iter, purtroppo, che non risulta particolarmente semplice da seguire. In ogni caso, il problema c’è ed è noto. Non solo. C’è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: i tempi. A volte queste comunicazioni arrivano con notevole ritardo e se si superano i termini previsti, la sanzione diventa definitiva e quindi non si può più fare opposizione. In attesa che Roma Capitale ponga rimedio alla situazione, abbiamo attivato i nostri Sportelli per raccogliere le segnalazioni ed avviare tutte le azioni necessarie volte a tutelare i consumatori”.

È possibile richiedere l’assistenza dell’associazione Codici telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA