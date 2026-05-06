Codici: con VER.O. attiviamo “sensori civici” per combattere il falso

Il progetto finanziato dal Mimit punta a smascherare la contraffazione.

Trasformare i consumatori in veri e propri “sensori civici”. È l’obiettivo del progetto VER.O. – Verifica l’Originale, realizzato dall’associazione Codici e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Per ‘sensori civici’ – spiega Davide Zanon, Responsabile dell’Ufficio Progetti di Codici – intendiamo consumatori capaci di segnalare, con un click o una foto, fenomeni di contraffazione e frode che minacciano il Made in Italy. L’iniziativa è interamente digitale e coinvolge cittadini, scuole ed imprese attraverso una piattaforma innovativa e strumenti interattivi come Telegram, podcast, video social ed un apposito sito internet dove segnalare gli eventuali casi sospetti. Il sistema utilizza l’Intelligenza Artificiale per analizzare in tempo reale annunci ed immagini sospette. Non solo. È stata prevista anche una collaborazione con autorità e marketplace, come Mimit-Uibm, Guardia di Finanza, Icqrf e Temu. Tra le azioni in programma c’è anche un Digital Summit nazionale, che si svolgerà durante l’edizione 2026 della Settimana Anticontraffazione, l’iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata al contrasto del mercato del falso, realizzata con il supporto operativo della Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mimit”.

“VER.O. è un progetto ambizioso – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, perché gli obiettivi sono importanti e la sfida non è delle più semplici. La contraffazione, infatti, è un problema serio, una minaccia continua e concreta. Ne abbiamo parlato anche nell’ultima edizione della Settimana Anticontraffazione, un’iniziativa fondamentale per informare e sensibilizzare i consumatori. Il progetto VER.O. si inserisce in questo solco. Puntiamo a formare oltre 25mila cittadini, a raccogliere 2mila segnalazioni digitali e 40 atti legali. Vogliamo promuovere una cultura partecipata della legalità e della trasparenza, rendendo ogni cittadino protagonista della tutela del Made in Italy e della lotta ai falsi”.

Sul sito di Codici, nella pagina dedicata al progetto VER.O. (https://codici.org/progetti/ver-o/), sono disponibili gli strumenti per segnalare un tentativo di frode e contraffazione inviando una foto. Nello specifico, sono disponibili l’estensione Chrome e il canale Telegram. È possibile consultare anche un kit didattico, con un approfondimento sul mondo della contraffazione e una guida pratica per riconoscere un prodotto falso. È possibile inoltre scoprire quanto ne sappiamo di contraffazione e se siamo in grado di smascherare un prodotto contraffatto partecipando ad un quiz online.