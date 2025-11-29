Codici: chiusura in bellezza per Gusto Autentico

Partecipata e apprezzata anche la tappa finale del progetto, che si è svolta presso Tenuta Pietra Pinta e Ristorante le Barrique a Cori.

Non c’è due senza tre. Anche il terzo appuntamento di Gusto Autentico ha avuto un’ottima riuscita. La tappa conclusiva del progetto co-finanziato e realizzato dall’associazione Codici Lazio con il contributo della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, il patrocinio della Regione Lazio, e la collaborazione dell’associazione Codici Cultura, ha registrato un successo e l’esperienza presso Tenuta Pietra Pinta e Ristorante Le Barrique a Cori (Latina) è stata particolarmente apprezzata dai partecipanti, tra cui un gruppo di alunni dell’Istituto Alberghiero di Formia, coinvolti nella masterclass tenuta dalle chef Mara Pistilli e Lucia Ciotoli.

“Siamo particolarmente soddisfatti anche di questa terza ed ultima tappa del nostro viaggio – commenta Marica Iuculano, Presidente di Codici Cultura – e ci teniamo a ringraziare tutti i partecipanti. Gli interventi che hanno caratterizzato l’iniziativa dello scorso 26 novembre sono stati veramente interessanti ed anche stimolanti. Questo perché hanno offerto non solo un approfondimento su tematiche importanti come l’alimentazione sana e la tutela delle eccellenze enogastronomiche locali, ma anche suggerimenti e indicazioni utili in modo che ognuno di noi possa fare la propria parte. E poi una menzione speciale per le due bravissime chef, che hanno proposto ricette deliziose”.

Una panoramica sulla storia e sul valore del territorio negli interventi di Simonetta Imperita, Assessore all’Agricoltura del Comune di Cori, e di Ernesto Migliori, Vicepresidente dell’Ecomuseo dell’Agro Pontino ed esperto di muretti a secco, che si è soffermato anche sull’ambientazione suggestiva della vinificazione fin dall’800 della famiglia Ferretti. Nel corso dell’evento hanno preso la parola Luigi Niccolini, Presidente di Confagricoltura Latina, Mauro D’Arcangeli, Direttore di Confagricoltura Latina, Luigi Centauri, esperto assaggiatore di oli, Marilù Mocerino, Professoressa dell’Istituto Alberghiero di Formia, Annalaura Ferretti, Proprietaria della Tenuta Pietra Pinta, Bruno Ferretti, Comproprietario della Tenuta Pietra Pinta che ha condotto la visita guidata, Luigi Lombardi, Presidente della Delegazione di Latina della Federazione Italiana Cuochi, Catullo Manciocchi, assaggiatore professionista di oli, Alfredo D’Antimi, Vicepresidente Nazionale e Coordinatore Regionale dell’associazione Città dell’Olio del Lazio, Roberto Volpe, Ricercatore del CNR e della Fondazione Dieta Mediterranea, Lucia Testa, nutrizionista, Lucia Ciotoli, naturopata e psicologa oltre che chef, ed il pittore Edoardo Bernardi, che ha realizzato le illustrazioni che compaiono sulle etichette della cantina.

“Il bilancio del progetto Gusto Autentico è senz’altro positivo – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Siamo orgogliosi di aver promosso un’iniziativa che ha permesso di valorizzare delle assolute eccellenze enogastronomiche del territorio, avendo al nostro fianco in questo viaggio istituzioni e realtà prestigiose. Continueremo su questa strada. Siamo, infatti, convinti che informare, sensibilizzare e coinvolgere i consumatori sia fondamentale per veicolare i messaggi giusti dal punto di vista dell’alimentazione sana, della scoperta o riscoperta delle bellezze del nostro territorio e della lotta agli sprechi, che è possibile vincere grazie a ricette intelligenti e scelte consapevoli”.