Codici: chiusura a Cori per Gusto Autentico

Tenuta Pietra Pinta e Ristorante le Barrique tappa finale del progetto.

Dopo aver attraversato la Ciociaria, Gusto Autentico raggiunge la provincia di Latina per concludere il suo viaggio. La terza ed ultima tappa del progetto co-finanziato e realizzato dall’associazione Codici Lazio con il contributo della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, il patrocinio della Regione Lazio, la collaborazione dell’associazione Codici Cultura e di Cantina Pileum, Cantina-Oleificio Cominium e Relais Colle Buono, Cantina-Oleificio Pietra Pinta e Le Barrique, si terrà mercoledì 26 novembre alle ore 10 presso Tenuta Pietra Pinta e Ristorante Le Barrique a Cori (Latina), in Via le Pastine, Km 20.200.

Il programma, ormai, è collaudato, con una serie di momenti di approfondimento e di coinvolgimento per i partecipanti. Nello specifico, previsti accoglienza e introduzione sulla storia dell’azienda, visita guidata per osservare i processi di lavorazione, spazio per domande e confronto diretto con i produttori, che esporranno i propri prodotti. Tutto questo per rafforzare il legame tra consumatori e produttori locali, sensibilizzando i primi sulle eccellenze enogastronomiche del territorio. Dopo la visita guidata, la chef Mara Pistilli, che sarà affiancata dalla chef e naturopata Lucia Ciotoli, realizzerà un cooking show, utilizzando alcuni prodotti a km 0 ed a filiera corta. I prodotti sono selezionati da Tenuta Pietra Pinta e Ristorante Le Barrique, con la collaborazione di Fondazione Dieta Mediterranea. Ci sarà una dimostrazione pratica di alcune ricette con spiegazioni sull’utilizzo ottimale degli ingredienti, con degustazione finale per i partecipanti. Il focus sarà sulla sostenibilità, con l’attenzione rivolta alla riduzione degli sprechi, senza dimenticare il tema fondamentale della sana e corretta alimentazione. In scaletta ci sono anche attività pratiche. I consumatori, infatti, saranno coinvolti nella preparazione di piatti utilizzando i prodotti dell’azienda ospitante. Una masterclass con lo chef, che guiderà i partecipanti nelle loro creazioni. Ogni classe terminerà con una degustazione collettiva dei piatti preparati. Anche in occasione di questo evento sarà distribuito materiale informativo con la descrizione delle eccellenze locali e dei processi produttivi. Sarà possibile ricevere anche dei ricettari, con ricette tradizionali e creative da rifare a casa. Il tutto accompagnato da suggerimenti utili e preziosi per una cucina sostenibile.

“È un modo diverso per trasmettere messaggi preziosi come quello della lotta allo spreco alimentare – afferma Marica Iuculano, Presidente di Codici Cultura –. Passare dalle parole ai fatti, toccare con mano quello che significa utilizzare prodotti a km zero o riscoprire ricette antiche ma attualissime spinge verso un altro tipo di consumo, responsabile e sostenibile”.

“Il percorso che abbiamo intrapreso con il progetto Gusto Autentico volge ormai al termine – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e con quest’ultima tappa si completa un viaggio sicuramente stimolante. I consumatori hanno potuto vivere momenti interessanti, che hanno messo al centro la sostenibilità, valorizzata dalle eccellenze enogastronomiche del territorio”.

All’evento è prevista la presenza di Eleonora Verzin, Rappresentante della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, Mauro Primio De Lillis, Sindaco di Cori, Simonetta Imperia, Assessore all’agricoltura, agroalimentare, agricoltura sociale, bilancio, tributi e suap di Cori, Vittorio Sambucci, Consigliere della Regione Lazio, Luigi Niccolini, Presidente di Confagricoltura Latina, Mauro D’Arcangeli, Direttore di Confagricoltura Latina, Ernesto Migliori, Funzionario Paesaggistica della Regione Lazio esperto di muretti a secco, Alfredo D’Antimi, Vicepresidente Nazionale e Coordinatore Regionale delle Città dell’Olio del Lazio, Luigi Centauri, esperto assaggiatore di oli, Edoardo Bernardi, artista che ha realizzato le etichette del vino prodotto da Tenuta Pietra Pinta, Roberto Volpe, Medico Ricercatore del CNR, Lucia Testa, nutrizionista, Luigi Lombardi, Presidente della Delegazione di Latina della Federazione Italiana Cuochi, ed una rappresentanza dell’Istituto Alberghiero di Formia.

Pietra Pinta della Famiglia Ferretti lavora da inizio Ottocento gli straordinari frutti delle vigne e degli oliveti tra Cori, antico paese a sud di Roma, e le meravigliose rovine storiche e naturali del Giardino di Ninfa, l’area verde più romantica al mondo. Molte battaglie storiche hanno segnato la storia di Cori, di cui si serba il ricordo nella leggenda di una pietra dipinta di rosso. Questa “Pietra Pinta” testimonia le lotte che hanno determinato i destini di Roma: la guerra civile tra Mario e Silla, la dissoluzione della Repubblica e l’inizio dell’Impero Romano, da cui il nome dell’azienda. Oggi Pietra Pinta sorge su un territorio tra dolci colline vulcaniche, venti del vicino Mar Tirreno, climi miti e ricche acque sorgive, un paesaggio ideale per la coltivazione di uva e olivi. Oggi Pietra Pinta è cantina, frantoio e agriturismo per una visione unica di gusto, prodotti e cura del territorio. In questo modo, la Famiglia Ferretti unisce le tradizioni secolari di queste coltivazioni con uno sguardo rivolto al futuro.

Prenotazioni disponibili fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare l’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.