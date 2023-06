Codici: cara Rabona, fuori le carte

Meglio tardi che mai. Con una lettera aperta, Rabona si dice disponibile al dialogo con le associazioni dei consumatori, di fatto raccogliendo la richiesta di incontro avanzata da Codici, impegnata in un’azione per tutelare gli utenti. Un’iniziativa che prosegue. I disagi, purtroppo, continuano ed ai problemi nell’invio di sms e nella navigazione internet, nelle ultime ore si è aggiunta l’impossibilità di effettuare chiamate.

“La situazione è precipitata – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed è doveroso da parte di Rabona fornire risposte chiare su quanto sta accadendo e su come intende rimediare per tutelare i clienti. Abbiamo avviato un’azione per difendere i consumatori, abbiamo inviato delle diffide all’azienda, abbiamo sottoposto il caso all’attenzione di Agcom, abbiamo chiesto un incontro per conoscere il problema e trovare una soluzione. Adesso arriva questa lettera dell’azienda in cui si dice disponibile al confronto. Cara Rabona, noi ci siamo. Da settimane aspettiamo questo momento e ci auguriamo che questa apertura sia reale, non un tentativo per distogliere l’attenzione dal nodo centrale della questione: i disservizi senza fine. A metà marzo sono iniziati i problemi con gli SMS, a metà aprile si sono aggiunti quelli con internet ed ora si è arrivati alle chiamate. Basta, la misura è colma. Nella lettera aperta Rabona chiama in causa Vodafone, l’aggregatore Plintron ed Agcom. Dalla ricostruzione emergono divergenze contrattuali, inadempimenti, minacce e distacchi. L’azienda sostiene di aver fatto il massimo per tutelare i propri clienti e che ha i documenti che lo dimostrano. Siamo pronti a vedere le carte e ci auguriamo di ricevere quanto prima la risposta alla nostra richiesta di incontro”.

L’associazione Codici ha avviato un’azione per richiedere il rimborso ed il risarcimento danni dei clienti Rabona danneggiati dai disservizi che si stanno verificando ormai da mesi. È possibile partecipare all’iniziativa compilando il form disponibile sul sito www.codici.org.

COMUNICATO STAMPA