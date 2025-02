Codici: Bwin gioca la carta del ricorso, ma perde anche in Appello

Confermata la condanna del Tribunale per la promozione dei bonus

Un altro successo per l’associazione Codici nella tutela dei consumatori nel settore dei giochi e delle scommesse online, particolarmente delicato per le derive pericolose della ludopatia e del sovraindebitamento. La Corte d’Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Bwin Italia Srl contro la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva accolto l’azione inibitoria con cui veniva contestata la correttezza delle modalità di promozione dei bonus di benvenuto e di gioco.

“Il Tribunale di Milano – ricorda l’avvocato Marcello Padovani, che ha seguito il caso insieme all’avvocato Corrado Mattarelli, entrambi consulenti legali di Codici – aveva accolto la nostra iniziativa riconoscendo come i bonus attirassero l’attenzione degli utenti, quando accedono al sito, in maniera eccessiva. Dei richiami visivi importanti con frasi suggestive ed immagini accattivanti che di fatto producevano un effetto promozionale notevole, non rispettando le indicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Per questo settore, Agcom ha stabilito che le comunicazioni sull’offerta dei servizi di gioco di natura informativa devono rispettare i principi di trasparenza e di continenza, senza enfasi promozionale. Quando le condizioni dell’offerta vengono esposte in modo da far passare in secondo piano altre condizioni contrattuali allora c’è un’irregolarità. Di qui la decisione del Tribunale, che ha imposto lo stop immediato alle modalità di comunicazione delle informazioni relative ai bonus offerti da Bwin sui propri siti internet sports.bwin.it e casino.giocodigitale.it, con la richiesta di esporle in modo omogeneo e coerente con le altre condizioni contrattuali, senza alcuna differenziazione di collocazione, carattere e modalità iconografiche. La società ha presentato ricorso, ma anche la Corte d’Appello ha riconosciuto le nostre ragioni e l’ha respinto, considerandolo infondato”.

“La Corte d’Appello ha confermato quanto da noi sostenuto – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e quanto stabilito dal Tribunale. La sezione dei due siti internet in questione dedicata ai bonus di benvenuto occupava oltre la metà della pagina web ed era in assoluta evidenza rispetto a tutti gli altri elementi del sito. Lungi dall’assumere mera valenza informativa, come argomentato da Bwin, la comunicazione del bonus offerto assumeva una inammissibile finalità di incentivo nei confronti del consumatore a giocare d’azzardo. Tanto più se si considera che i messaggi non si limitavano ad enfatizzare elementi propri dell’offerta promozionale, ma riportavano anche ulteriori incentivi e diciture del tutto eccessive, come bonus galattico. Parliamo al passato perché queste comunicazioni sono state rimosse. Un ulteriore elemento che ci rende soddisfatti per l’esito dell’azione che abbiamo avviato”.

Codici monitora con attenzione il settore dei giochi e delle scommesse online per tutelare i consumatori dai pericoli che vi si celano dietro, come la ludopatia e il sovraindebitamento. Chi si trova in una condizione del genere può rivolgersi all’associazione per richiedere assistenza. Per informazioni e supporto è possibile telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.