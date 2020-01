Codici: Bpl restituisca i soldi investiti dai risparmiatori

Prosegue l’azione avviata dall’associazione Codici per tutelare i risparmiatori della Banca Popolare del Lazio. Si tratta dei clienti che hanno acquistato delle azioni che non hanno praticamente più mercato in seguito alla svalutazione del 30% decisa dal Consiglio di Amministrazione dell’istituto di credito. Gli Sportelli di Codici hanno raccolto le segnalazioni di diversi risparmiatori, preoccupati e infuriati, ed è scattata l’azione legale per chiedere il risarcimento dei clienti Bpl coinvolti.“Ai risparmiatori – afferma l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – è stato proposto un investimento senza considerare il fatto che richiedeva delle competenze specifiche. Come se non bastasse, le azioni hanno subito una svalutazione importante e così l’investimento rischia di andare in fumo, perché non ci sono compratori interessati. Riteniamo giuste e condivisibili le preoccupazioni dei risparmiatori, per questo abbiamo deciso di avviare un’azione legale per chiedere alla Banca Popolare del Lazio di restituire l’intero capitale oggetto di investimento”.Per richiedere assistenza i risparmiatori possono contattare lo Sportello Nazionale dell’associazione Codici al numero 06.5571996 oppure all’indirizzo email segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA