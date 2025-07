Codici: blackout a Roma, azione legale per il risarcimento danni

Pesanti disagi per cittadini e attività nel quartiere Prenestino-Labicano.

Continuano le segnalazioni di blackout energetici con conseguenti disagi per i cittadini. Dopo il caso di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), l’associazione Codici si è attivata per fornire assistenza ai residenti del quartiere Prenestino-Labicano di Roma, dove recentemente si è verificata una prolungata assenza di elettricità che ha messo in difficoltà cittadini e attività. Anche per questa vicenda, è stata predisposta un’azione legale per richiedere il risarcimento danni.

Stando alle segnalazioni, il blackout si è verificato nell’arco di due giornate. Il primo episodio risale a giovedì 3 luglio, quando l’elettricità è mancata dalle 7 alle 18 circa, mentre il secondo si è registrato lunedì 7 luglio, con la corrente che è saltata alle 12 per poi tornare intorno alle 20.

“È facile intuire i disagi provocati dal blackout – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, sia per la durata dell’assenza di energia elettrica sia per il caldo torrido di inizio mese. I cittadini hanno vissuto due giornate particolarmente stressanti e ci siamo attivati per richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dei ripetuti sbalzi di tensione. L’azione è rivolta anche alle attività. C’è il caso, ad esempio, di un poliambulatorio privato che oltre ad aver riportato danni ad alcune apparecchiature, è stato costretto ad annullare circa 50 appuntamenti. Un disagio importante anche per i pazienti, che non può essere trascurato. I blackout energetici sono sempre più frequenti e non è possibile archiviarli come incidenti di percorso. In casi come questo di Roma, è doveroso risarcire cittadini e privati per i danni arrecati, che non sono insignificanti, a maggior ragione in un periodo delicato per la salute come quello estivo”.

Cittadini e privati colpiti dal blackout energetico che si è verificato a Roma, nel quartiere Prenestino-Labicano, nelle giornate del 3 e 7 luglio possono rivolgersi all’associazione Codici per partecipare all’azione legale per il risarcimento danni. Per informazioni telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 o scrivere un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.