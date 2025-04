Codici: azione per il risarcimento delle crociere di Natale con Costa Toscana. Segnalati diversi casi di gastroenterite

Prosegue l’iniziativa legale avviata da Codici per l’ennesima crociera da incubo segnalata all’associazione. Si tratta della vacanza nel Mediterraneo a bordo di Costa Toscana durante le ultime festività natalizie, in cui si sono registrati diversi casi di gastroenterite.

“Da prima di Natale a dopo Capodanno le crociere con Costa Toscana hanno avuto dei problemi – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e stiamo studiando le varie situazioni che ci sono state segnalate. Ci sono viaggiatori che, di fatto, hanno visto andare in fumo la loro vacanza. Sono stati costretti in cabina a causa della gastroenterite ed hanno dovuto rinunciare anche ai pacchetti extra che avevano acquistato, senza ricevere alcun rimborso. Bisogna capire se sono stati seguiti correttamente i protocolli per evitare l’insorgenza e la diffusione del virus. Un’altra questione che stiamo verificando è quella delle comunicazioni ai passeggeri su quanto stava accadendo. Stando ad alcune testimonianze che abbiamo raccolto, le informazioni sarebbero state tardive. Alcuni viaggiatori avrebbero scoperto i casi di gastroenterite solo dopo essersi imbarcati. Appare evidente che non è stata una vacanza. Trascorrere la crociera chiusi in cabina o girando per la nave con la paura di ammalarsi è tutto tranne che relax e svago. Per questo riteniamo che la compagnia debba riconoscere ai viaggiatori un rimborso ed un risarcimento danni da vacanza rovinata. Ed è quello che chiediamo con l’azione legale che abbiamo avviato”.

I viaggiatori che si trovavano a bordo di Costa Toscana nelle crociere di Natale in cui si sono registrati casi di gastroenterite possono mettersi in contatto con l’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org per segnalare il proprio caso e ricevere assistenza per la richiesta di indennizzo.