Codici: azione legale contro Viaje Conosco per mancato rimborso dei viaggiatori

Scatta la seconda fase dell’iniziativa avviata dall’associazione Codici per tutelare i consumatori che hanno acquistato un biglietto aereo con Viaje Conosco. Dopo la raccolta delle segnalazioni, sono partite ora le prime diffide nei confronti dell’agenzia di viaggi, che da mesi ormai si contraddistingue per un silenzio preoccupante.

“Continuiamo a ricevere segnalazioni da parte dei consumatori in difficoltà con la prenotazione – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e la problematica è sempre la stessa. Del biglietto acquistato e pagato non c’è traccia, così come non ci sono indicazioni per il rimborso. L’ultimo aggiornamento da parte di Viaje Conosco risale ormai al novembre scorso, quando sul sito internet è comparsa una lettera firmata dall’amministratore della società in cui si informavano i clienti della sospensione delle attività. Un messaggio di scuse e pieno di promesse, che al momento però non si stanno concretizzando, stando a quanto continuano a comunicarci i consumatori. I biglietti non vengono rimborsati, i voucher e le riprogrammazioni di cui si parla sempre in quella nota non risultano da nessuna parte. Per queste ragioni abbiamo deciso di passare alla diffida. Il tempo delle promesse è scaduto. I consumatori devono essere informati sul destino dei propri biglietti e devono essere rimborsati”.

L’associazione Codici è pronta a fornire assistenza ai consumatori che hanno acquistato un biglietto presso Viaje Conosco ed hanno problemi con il titolo di viaggio. È possibile segnalare il proprio caso al fine di richiedere rimborso e risarcimento telefonando al numero 065571996 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA